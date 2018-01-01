У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш

Волинські поліцейські прокоментували відео, де начебто, затриманий правоохоронцями зловмисник, викрадає в поліцейського пістолет та втікає.Попередньо, поліцейські з’ясували, що вказані події вигадані, а відзняте й розповсюджене в соціальних мережах відео є постановкою однієї зі столичних компаній, котра займається влаштуванням розіграшів на замовлення, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Зйомки відео були в Луцьку в дворі одного із будинків по вулиці Арцеулова. Розіграш замовила матір для сина з нагоди його дня народження. Актори, одягненні в поліцейські однострої, інсценували затримання молодого чоловіка.Співробітники поліції до проведення зйомок не залучалися."За підсумками перевірки буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством", - пояснили в поліції.