вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш

У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш
Волинські поліцейські прокоментували відео, де начебто, затриманий правоохоронцями зловмисник, викрадає в поліцейського пістолет та втікає.

Попередньо, поліцейські з’ясували, що вказані події вигадані, а відзняте й розповсюджене в соціальних мережах відео є постановкою однієї зі столичних компаній, котра займається влаштуванням розіграшів на замовлення, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зйомки відео були в Луцьку в дворі одного із будинків по вулиці Арцеулова. Розіграш замовила матір для сина з нагоди його дня народження. Актори, одягненні в поліцейські однострої, інсценували затримання молодого чоловіка.

Співробітники поліції до проведення зйомок не залучалися.

"За підсумками перевірки буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством", - пояснили в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, розіграш, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш
Сьогодні, 18:19
Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Сьогодні, 18:17
Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
Сьогодні, 18:04
Дві школи біля Ковеля «живуть» без спортзалів
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
У Луцьку зловили грабіжника У Луцьку зловили грабіжника
Сьогодні, 14:56
У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
15 червень, 15:55
У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО
15 червень, 11:45
Поліцейські літаки і маршрутки: що питають діти у патрульних Поліцейські літаки і маршрутки: що питають діти у патрульних
13 червень, 03:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш
Сьогодні, 18:19
 0
Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Сьогодні, 18:17
 0
Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
Сьогодні, 18:04
 0
Дві школи біля Ковеля «живуть» без спортзалів
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8