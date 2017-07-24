Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць





Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою.



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Зазначимо, що рух ускладнений на перехресті проспекту Соборності з вулицею Молоді.



Складно рухатися по проспекту Відродження, затопило й вулицею Карпенка-Карого та на перехресті з Дубнівською і на вулиці Східній.



На вулиці Ветеранів – проїзд є, але дуже великі затори.



Ускладнений рух на перехресті Домни Гордіюк – Ківерцівської, а також на перехресті Воїнів-Інтернаціоналістів – Кравчука.





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