Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць
Сьогодні, 18:50
Луцьком пройшла нищівна гроза, чимало доріг паралізовані.
Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою.
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Зазначимо, що рух ускладнений на перехресті проспекту Соборності з вулицею Молоді.
Складно рухатися по проспекту Відродження, затопило й вулицею Карпенка-Карого та на перехресті з Дубнівською і на вулиці Східній.
На вулиці Ветеранів – проїзд є, але дуже великі затори.
Ускладнений рух на перехресті Домни Гордіюк – Ківерцівської, а також на перехресті Воїнів-Інтернаціоналістів – Кравчука.
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Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
Зазначимо, що рух ускладнений на перехресті проспекту Соборності з вулицею Молоді.
Складно рухатися по проспекту Відродження, затопило й вулицею Карпенка-Карого та на перехресті з Дубнівською і на вулиці Східній.
На вулиці Ветеранів – проїзд є, але дуже великі затори.
Ускладнений рух на перехресті Домни Гордіюк – Ківерцівської, а також на перехресті Воїнів-Інтернаціоналістів – Кравчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
як і щороку після зливи ніщо не міняється)))
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