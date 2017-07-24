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Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць

Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць
Луцьком пройшла нищівна гроза, чимало доріг паралізовані.

Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою.

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Зазначимо, що рух ускладнений на перехресті проспекту Соборності з вулицею Молоді.

Складно рухатися по проспекту Відродження, затопило й вулицею Карпенка-Карого та на перехресті з Дубнівською і на вулиці Східній.

На вулиці Ветеранів – проїзд є, але дуже великі затори.

Ускладнений рух на перехресті Домни Гордіюк – Ківерцівської, а також на перехресті Воїнів-Інтернаціоналістів – Кравчука.

Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць
Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць
Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць
Де у Луцьку через негоду ускладнений проїзд: перелік вулиць

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Теги: дощ, злива, гроза
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Коментарі 1
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як і щороку після зливи ніщо не міняється)))
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