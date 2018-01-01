Щиро і по-домашньому: на Волині нагородили матір-героїню. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Жительці села Волошки Ковельського району Валентині Потерусі присвоїли звання "Мати-героїня". Орден та посвідчення вона отримала у понеділок, 18 червня, з рук голови облдержадміністрації Олександра Савченка. Разом з місцевими посадовцями він завітав у гості до родини.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
У жінки - п'ятеро дітей: чотири дочки та син. На відзнаку вона чекала понад півтора року. Валентина Антонівна змалку привчає дітей до праці. Навчає їх бути чесними, справедливими, працьовитими, щирими людьми. Діти виростають доброзичливими, добросовісними, готовими в будь-яку хвилину прийти на допомогу.
"Всіх добре народила, легко. А найменшеньку свою я називаю «лапочкою», бо вона в мене дуже потішна", - каже жінка.
Валентина Антонівна гордиться своїми дітьми, радіє їх успіхам і здобуткам. Вона впевнена, що доля кожного з них буде щирою на добро і радість, плідну працю в ім’я миру і процвітання України.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
У жінки - п'ятеро дітей: чотири дочки та син. На відзнаку вона чекала понад півтора року. Валентина Антонівна змалку привчає дітей до праці. Навчає їх бути чесними, справедливими, працьовитими, щирими людьми. Діти виростають доброзичливими, добросовісними, готовими в будь-яку хвилину прийти на допомогу.
"Всіх добре народила, легко. А найменшеньку свою я називаю «лапочкою», бо вона в мене дуже потішна", - каже жінка.
Валентина Антонівна гордиться своїми дітьми, радіє їх успіхам і здобуткам. Вона впевнена, що доля кожного з них буде щирою на добро і радість, плідну працю в ім’я миру і процвітання України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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