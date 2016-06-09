Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Злива, яка пройшла 18 червня увечері, залишила по собі справжні ріки на вулицях Володимира-Волинського.
Пішоходам, аби дістатися іншого боку дороги, довелося знімати взуття, - пише Буг.
На фото – частина вулиці Ковельскої та Незалежності. Тут води було найбільше.
З машин, котрі були припарковані на вулиці потоки позривали номерні знаки, а біля приміщення суду створився затор з машин, які потрапилши у водяну пастку.
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Пішоходам, аби дістатися іншого боку дороги, довелося знімати взуття, - пише Буг.
На фото – частина вулиці Ковельскої та Незалежності. Тут води було найбільше.
З машин, котрі були припарковані на вулиці потоки позривали номерні знаки, а біля приміщення суду створився затор з машин, які потрапилши у водяну пастку.
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