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Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО

Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Злива, яка пройшла 18 червня увечері, залишила по собі справжні ріки на вулицях Володимира-Волинського.

Пішоходам, аби дістатися іншого боку дороги, довелося знімати взуття, - пише Буг.

На фото – частина вулиці Ковельскої та Незалежності. Тут води було найбільше.

З машин, котрі були припарковані на вулиці потоки позривали номерні знаки, а біля приміщення суду створився затор з машин, які потрапилши у водяну пастку.

Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО

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Теги: дощ, злива, гроза, негода
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