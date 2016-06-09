Суцільна річка і завмерлі тролейбуси: проспект Відродження після зливи. ФОТО. ВІДЕО





Так, на проспекті Відродження розлилися цілі ріки на дорозі.



З пастки комунальники наразі витягують тролейбус.



Кажуть, що викачувати воду не будуть, мовляв, саме висохне. Перехожі підтверджують це.



Більшість маршруток доїжджають до води і розвертаються назад.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після зливи постраждали автівки і громадський транспорт.Так, на проспекті Відродження розлилися цілі ріки на дорозі.З пастки комунальники наразі витягують тролейбус.Кажуть, що викачувати воду не будуть, мовляв, саме висохне. Перехожі підтверджують це.Більшість маршруток доїжджають до води і розвертаються назад.

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