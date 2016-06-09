Суцільна річка і завмерлі тролейбуси: проспект Відродження після зливи. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У Луцьку після зливи постраждали автівки і громадський транспорт.
Так, на проспекті Відродження розлилися цілі ріки на дорозі.
З пастки комунальники наразі витягують тролейбус.
Кажуть, що викачувати воду не будуть, мовляв, саме висохне. Перехожі підтверджують це.
Більшість маршруток доїжджають до води і розвертаються назад.
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Так, на проспекті Відродження розлилися цілі ріки на дорозі.
З пастки комунальники наразі витягують тролейбус.
Кажуть, що викачувати воду не будуть, мовляв, саме висохне. Перехожі підтверджують це.
Більшість маршруток доїжджають до води і розвертаються назад.
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