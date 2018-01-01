Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео





Про це пише



Відео побаченого у опублікували у соцмережі. «Злива, чи гроза - яка різниця. Людей треба з роботи порозвозити. Хтось таке коли бачив?» – йдеться у його дописі.



Зауважимо, очевидно, що через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса водій вирішив використати такий маневр. Тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій тролейбуса використав незвичний маневр, щоб розвернутися.Про це пише Перший Відео побаченого у опублікували у соцмережі. «Злива, чи гроза - яка різниця. Людей треба з роботи порозвозити. Хтось таке коли бачив?» – йдеться у його дописі.Зауважимо, очевидно, що через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса водій вирішив використати такий маневр. Тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.

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