Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео
Сьогодні, 21:26
У Луцьку водій тролейбуса використав незвичний маневр, щоб розвернутися.
Про це пише Перший.
Відео побаченого у опублікували у соцмережі. «Злива, чи гроза - яка різниця. Людей треба з роботи порозвозити. Хтось таке коли бачив?» – йдеться у його дописі.
Зауважимо, очевидно, що через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса водій вирішив використати такий маневр. Тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.
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Про це пише Перший.
Відео побаченого у опублікували у соцмережі. «Злива, чи гроза - яка різниця. Людей треба з роботи порозвозити. Хтось таке коли бачив?» – йдеться у його дописі.
Зауважимо, очевидно, що через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса водій вирішив використати такий маневр. Тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Респект
Кльовий лайфхак))
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