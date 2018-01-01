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Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео

Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео
У Луцьку водій тролейбуса використав незвичний маневр, щоб розвернутися.

Про це пише Перший.

Відео побаченого у опублікували у соцмережі. «Злива, чи гроза - яка різниця. Людей треба з роботи порозвозити. Хтось таке коли бачив?» – йдеться у його дописі.

Зауважимо, очевидно, що через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса водій вирішив використати такий маневр. Тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.



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Теги: курйоз, Луцьк
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Коментарі 2
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Кльовий лайфхак))
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