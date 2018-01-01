На Волині вперше не набиратимуть дітей у російськомовні класи





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Директор луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Валерій Півницький розповів, що цього року вперше не набиратимуть учнів у російськомовні класи.



З його слів, кількість дітей, які навчались у російськомовних класах, останнім часом була досить мала. Для прикладу, цьогоріч школа випускає п'ять дітей, які навчались російською мовою. Минулого року таких випускників було семеро. Нині заяв від батьків дітей на навчання російською мовою взагалі немає.



«Звернень щодо навчання у російськомовному класі на моє ім'я як директора не надходило. Однак на навчання в україномовному класі вже є 110 заяв», - зазначив Валерій Півницький.



Директор каже, що у зв'язку з новими змінами в законах про освіту батькам немає сенсу віддавати дітей в російськомовні класи в початкову школу, коли з п'ятого класу навчати мають державною мовою. До того ж в дитячих садочках навчають дітей суто українською мовою.



У відповіді на запит управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації повідомляється, що в області лише 5-та школа проводила навчання мовою нацменшин ( російською).



Відтак, на Волині на новий навчальний рік (2018-2019) відкриття перших класів мовами національних меншин не заплановано у зв'язку з відсутністю запиту батьків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриття перших класів для навчання мовами нацменшин (зокрема російською) не заплановане у Луцьку та Волинській області через відсутність запитів батьків.Про це пише Конкурент Директор луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5розповів, що цього року вперше не набиратимуть учнів у російськомовні класи.З його слів, кількість дітей, які навчались у російськомовних класах, останнім часом була досить мала. Для прикладу, цьогоріч школа випускає п'ять дітей, які навчались російською мовою. Минулого року таких випускників було семеро. Нині заяв від батьків дітей на навчання російською мовою взагалі немає.«Звернень щодо навчання у російськомовному класі на моє ім'я як директора не надходило. Однак на навчання в україномовному класі вже є 110 заяв», - зазначив Валерій Півницький.Директор каже, що у зв'язку з новими змінами в законах про освіту батькам немає сенсу віддавати дітей в російськомовні класи в початкову школу, коли з п'ятого класу навчати мають державною мовою. До того ж в дитячих садочках навчають дітей суто українською мовою.У відповіді на запит управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації повідомляється, що в області лише 5-та школа проводила навчання мовою нацменшин ( російською).Відтак, на Волині на новий навчальний рік (2018-2019) відкриття перших класів мовами національних меншин не заплановано у зв'язку з відсутністю запиту батьків.

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