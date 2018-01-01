Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці
Сьогодні, 00:56
Двоє хлопців плавали на надувному матраці затопленою після зливи вулицею Конякіна у Луцьку.
Плавців бачили неподалік ресторану «Вогнем і мечем», - повідомляє Волинь24.
Хлопці сиділи на матраці, а поряд, «розсікаючи» воду, яка затопила дорогу, проїжджали вантажівки і автобуси.
Нагадаємо, того дня у Луцьку пройшла потужна злива, яка затопила проїжджі частини і тротуари багатьох вулиць.
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Плавців бачили неподалік ресторану «Вогнем і мечем», - повідомляє Волинь24.
Хлопці сиділи на матраці, а поряд, «розсікаючи» воду, яка затопила дорогу, проїжджали вантажівки і автобуси.
Нагадаємо, того дня у Луцьку пройшла потужна злива, яка затопила проїжджі частини і тротуари багатьох вулиць.
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