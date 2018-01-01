Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці





Плавців бачили неподалік ресторану «Вогнем і мечем», - повідомляє



Хлопці сиділи на матраці, а поряд, «розсікаючи» воду, яка затопила дорогу, проїжджали вантажівки і автобуси.







Нагадаємо, того дня у Луцьку пройшла потужна злива, яка затопила проїжджі частини і тротуари багатьох вулиць.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє хлопців плавали на надувному матраці затопленою після зливи вулицею Конякіна у Луцьку.Плавців бачили неподалік ресторану «Вогнем і мечем», - повідомляє Волинь24 Хлопці сиділи на матраці, а поряд, «розсікаючи» воду, яка затопила дорогу, проїжджали вантажівки і автобуси.Нагадаємо, того дня у Луцьку, яка затопила проїжджі частини і тротуари багатьох вулиць.

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