вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці

Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці
Двоє хлопців плавали на надувному матраці затопленою після зливи вулицею Конякіна у Луцьку.

Плавців бачили неподалік ресторану «Вогнем і мечем», - повідомляє Волинь24.

Хлопці сиділи на матраці, а поряд, «розсікаючи» воду, яка затопила дорогу, проїжджали вантажівки і автобуси.



Нагадаємо, того дня у Луцьку пройшла потужна злива, яка затопила проїжджі частини і тротуари багатьох вулиць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці
Сьогодні, 00:56
Озера на даху: у Луцьку затопило будинок
Сьогодні, 00:24
Після зливи на луцькій вулиці забили «гейзери»
Сьогодні, 00:05
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі комунальники усувають наслідки негоди
18 червень, 22:50
Схожі новини
Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео Хитрий маневр луцького тролейбуса: кумедне відео
18 червень, 21:26
У Луцьку під мостом невідомий чоловік подарував безхатькам безліч пар взуття. ФОТО У Луцьку під мостом невідомий чоловік подарував безхатькам безліч пар взуття. ФОТО
19 травень, 13:00
У Луцьку маленький хлопчик на автомобілі зламав два дерева та збив з ніг перехожого. ВІДЕО У Луцьку маленький хлопчик на автомобілі зламав два дерева та збив з ніг перехожого. ВІДЕО
16 травень, 10:12
У Луцьку нетверезий водій на Mercedes збив стовп. ФОТО У Луцьку нетверезий водій на Mercedes збив стовп. ФОТО
15 травень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці
Сьогодні, 00:56
 0
Озера на даху: у Луцьку затопило будинок
Сьогодні, 00:24
 0
Після зливи на луцькій вулиці забили «гейзери»
Сьогодні, 00:05
 0
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцькі комунальники усувають наслідки негоди
18 червень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8