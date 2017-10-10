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Вода текла по електрощитовій: затопило квартири у багатоповерхівці

Вода текла по електрощитовій: затопило квартири у багатоповерхівці
У Луцьку у будинку №7 на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів унаслідок сильної пожежі затопило дві квартири.

Про це повідомляє Район.Луцьк.

За інформацією мешканки будинку Ірини Перчик, інцидент трапився у середньому під'їзді будинку. Внаслідок сильної зливи затопило дві квартири.

Вода текла по електричному розподільному щиту. Через потрапляння вологи обсиріли стіни будинку.

Також затопило дах під'їзду. Тож мешканці будинку відрами вичерпували воду з даху.

Водночас, мешканка будинку нарікає на роботу комунальників, оскільки проблема з підтопленням даху після подібних негод у цьому будинку трапляється вже не вперше. За її словами, враховуючи ці випадки, працівники комунальної установи мали б зробити щось для усунення проблеми.


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Теги: Луцьк, підтоплення
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