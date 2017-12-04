Град у Луцьку понищив городину
18 червень, 22:34
Лучани у соціальних мережах продовжують розповідати про наслідки негоди в обласному центрі Волині.
Зокрема активіст громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» Олександр Ніколайчук повідомив про збитки у Facebook.
За його словами, за кілька хвилин стихія у Луцьку продемонструвала усю свою лють.
«Хто знає, що таке вийти і взяти зелені та овочів прямо із грядочки та відразу поласувати свіженьким, той мій розпач зрозуміє. Поборовся із «високою водою» в гаражі та погребі», - йдеться в дописі.
Ніколайчук опублікував світлини із городиною, яку понівечив град.
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Зокрема активіст громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» Олександр Ніколайчук повідомив про збитки у Facebook.
За його словами, за кілька хвилин стихія у Луцьку продемонструвала усю свою лють.
«Хто знає, що таке вийти і взяти зелені та овочів прямо із грядочки та відразу поласувати свіженьким, той мій розпач зрозуміє. Поборовся із «високою водою» в гаражі та погребі», - йдеться в дописі.
Ніколайчук опублікував світлини із городиною, яку понівечив град.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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