Град у Луцьку понищив городину

Лучани у соціальних мережах продовжують розповідати пров обласному центрі Волині.Зокрема активіст громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині»повідомив про збитки у Facebook.За його словами, за кілька хвилин стихія у Луцьку продемонструвала усю свою лють.«Хто знає, що таке вийти і взяти зелені та овочів прямо із грядочки та відразу поласувати свіженьким, той мій розпач зрозуміє. Поборовся із «високою водою» в гаражі та погребі», - йдеться в дописі.Ніколайчук опублікував світлини із городиною, яку понівечив град.