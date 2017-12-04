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Луцькі комунальники усувають наслідки негоди

Луцькі комунальники усувають наслідки негоди
Працівники комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» усувають наслідки негоди.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook.

Зокрема роботи тривали в районі РАЦСу та проспекту Соборності. Тут комунальники різали та вивозили повалені ялини та берези.



Також довелося ліквідовувати наслідки стихії на вулиці Ветеранів 1 та 3.



На вулицях Ківерцівській та Лідавській комунальники розчищають поламані дерева.


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Теги: негода, Луцьк
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