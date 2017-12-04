Луцькі комунальники усувають наслідки негоди
18 червень, 22:50
Працівники комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» усувають наслідки негоди.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook.
Зокрема роботи тривали в районі РАЦСу та проспекту Соборності. Тут комунальники різали та вивозили повалені ялини та берези.
Також довелося ліквідовувати наслідки стихії на вулиці Ветеранів 1 та 3.
На вулицях Ківерцівській та Лідавській комунальники розчищають поламані дерева.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook.
Зокрема роботи тривали в районі РАЦСу та проспекту Соборності. Тут комунальники різали та вивозили повалені ялини та берези.
Також довелося ліквідовувати наслідки стихії на вулиці Ветеранів 1 та 3.
На вулицях Ківерцівській та Лідавській комунальники розчищають поламані дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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