Луцькі комунальники усувають наслідки негоди

усувають наслідки негоди.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook.



Зокрема роботи тривали в районі РАЦСу та проспекту Соборності. Тут комунальники різали та вивозили повалені ялини та берези.







Також довелося ліквідовувати наслідки стихії на вулиці Ветеранів 1 та 3.







На вулицях Ківерцівській та Лідавській комунальники розчищають поламані дерева.





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