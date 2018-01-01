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Волинських танкістів привітали із виступом на міжнародних навчаннях

Волинських танкістів привітали із виступом на міжнародних навчаннях
Тимчасовий виконувач обов’язків командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Олег Мікац у Володимирі-Волинському привітав танкістів 14-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє прес-служба ОК «Захід» у соціальній мережі Facebook.

Мікац привітав із поверненням на рідну землю особовий склад танкового взводу, який на початку червня вдруге представляв Україну на Міжнародних танкових змаганнях «Strong Europe Tank Challenge 2018».

«На сьогодні участь України у змаганнях такого високого рівня є дуже важливою. Адже ви, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади, вкотре довели на міжнародній арені, що українці – нація сильних нескорених бійців. У Європі починають говорити про Україну, як про рівного собі партнера. Наше військо в боях із російсько-терористичною загрозою завоювало беззастережний авторитет і повагу в цивілізовану світі - завдяки своїй фаховості, витримці й військовій доблесті», - відзначив він.

Від імені командування військ оперативного командування «Захід» Олег Мікац подякував танкістам за професіоналізм, витривалість, волю до перемоги, вручив відзнаки, грамоти та цінні подарунки.


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Теги: танки, армія, 14 бригада
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