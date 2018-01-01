Волинських танкістів привітали із виступом на міжнародних навчаннях

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майору Володимирі-Волинському привітав танкістів 14-ї окремої механізованої бригади.Про це повідомляє прес-служба ОК «Захід» у соціальній мережі Facebook.Мікац привітав із поверненням на рідну землю особовий склад танкового взводу, якийна Міжнародних танкових змаганнях «Strong Europe Tank Challenge 2018».«На сьогодні участь України у змаганнях такого високого рівня є дуже важливою. Адже ви, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади, вкотре довели на міжнародній арені, що українці – нація сильних нескорених бійців. У Європі починають говорити про Україну, як про рівного собі партнера. Наше військо в боях із російсько-терористичною загрозою завоювало беззастережний авторитет і повагу в цивілізовану світі - завдяки своїй фаховості, витримці й військовій доблесті», - відзначив він.Від імені командування військ оперативного командування «Захід» Олег Мікац подякував танкістам за професіоналізм, витривалість, волю до перемоги, вручив відзнаки, грамоти та цінні подарунки.