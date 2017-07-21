Після зливи на луцькій вулиці забили «гейзери»





Відео опублікували у соціальній мережі Facebook.



Ролик з’явився на сторінці користувача Вячеслава Супрунюка. На ньому видно, як із асфальту б’ють невеликі струмені води.



На відео стверджується, що цей «феномен» зафіксували на вулиці Зв’язківців у Луцьку.



Ролик викликав чималий резонанс у мережі. «Жесть», «Там їхати не раджу на авто», - так коментують відео користувачі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незвичне відео потрапило до мережі: на луцькій вулиці Зв’язківців після зливи б’ють фонтани просто з асфальту.Відео опублікували у соціальній мережі Facebook.Ролик з’явився на сторінці користувача. На ньому видно, як із асфальту б’ють невеликі струмені води.На відео стверджується, що цей «феномен» зафіксували на вулиці Зв’язківців у Луцьку.Ролик викликав чималий резонанс у мережі. «Жесть», «Там їхати не раджу на авто», - так коментують відео користувачі.

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