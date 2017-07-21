Після зливи на луцькій вулиці забили «гейзери»
Сьогодні, 00:05
Незвичне відео потрапило до мережі: на луцькій вулиці Зв’язківців після зливи б’ють фонтани просто з асфальту.
Відео опублікували у соціальній мережі Facebook.
Ролик з’явився на сторінці користувача Вячеслава Супрунюка. На ньому видно, як із асфальту б’ють невеликі струмені води.
На відео стверджується, що цей «феномен» зафіксували на вулиці Зв’язківців у Луцьку.
Ролик викликав чималий резонанс у мережі. «Жесть», «Там їхати не раджу на авто», - так коментують відео користувачі.
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Відео опублікували у соціальній мережі Facebook.
Ролик з’явився на сторінці користувача Вячеслава Супрунюка. На ньому видно, як із асфальту б’ють невеликі струмені води.
На відео стверджується, що цей «феномен» зафіксували на вулиці Зв’язківців у Луцьку.
Ролик викликав чималий резонанс у мережі. «Жесть», «Там їхати не раджу на авто», - так коментують відео користувачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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