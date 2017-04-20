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Волинський бізнесмен розгорнув незаконну торгівлю у древній пам’ятці

Волинський бізнесмен розгорнув незаконну торгівлю у древній пам’ятці
Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах Волинської ОДА та Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, аби зобов’язати приватного підприємця звільнити та повернути державі приміщення пам’ятки культурної спадщини, яку суб’єкт господарювання використовує без достатніх правових підстав.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Під час вивчення стану дотримання вимог законодавства у галузі охорони культурної спадщини прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави - Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району.

Суб'єкт господарювання використовує приміщення пам’ятки площею 43 квадратні метри як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.

Зокрема підприємець він керується охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської РДА у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.

За таких умов, вважають прокурори, пам’ятку архітектури національного значення необхідно повернути державі.

Позов перебуває на розгляді у суді.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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