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Озера на даху: у Луцьку затопило будинок

Озера на даху: у Луцьку затопило будинок
Унаслідок сильної зливи d Луцьку затопило багатоповерховий будинок на проспекті Молоді.

Про це у спільноті «Наш Луцьк» у соціальній мережі Facebook повідомила Діана Федіна.

Жінка стверджує, що інцидент стався на проспекті Молоді. «Затопило весь будинок, ніхто не відреагував, самотужки вигрібали воду», - йдеться в повідомленні.
Озера на даху: у Луцьку затопило будинок

За словами Федіної, , через 2,5 години приїхали комунальники, «покурили і пішли».

«4 роки добивалися того, щоб зробили нам дах і нічого, а в акті в них пише, що вони усе зробили!» - стверджує вона.









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Теги: злива, Луцьк
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