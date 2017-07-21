Озера на даху: у Луцьку затопило будинок
Сьогодні, 00:24
Унаслідок сильної зливи d Луцьку затопило багатоповерховий будинок на проспекті Молоді.
Про це у спільноті «Наш Луцьк» у соціальній мережі Facebook повідомила Діана Федіна.
Жінка стверджує, що інцидент стався на проспекті Молоді. «Затопило весь будинок, ніхто не відреагував, самотужки вигрібали воду», - йдеться в повідомленні.
За словами Федіної, , через 2,5 години приїхали комунальники, «покурили і пішли».
«4 роки добивалися того, щоб зробили нам дах і нічого, а в акті в них пише, що вони усе зробили!» - стверджує вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті «Наш Луцьк» у соціальній мережі Facebook повідомила Діана Федіна.
Жінка стверджує, що інцидент стався на проспекті Молоді. «Затопило весь будинок, ніхто не відреагував, самотужки вигрібали воду», - йдеться в повідомленні.
За словами Федіної, , через 2,5 години приїхали комунальники, «покурили і пішли».
«4 роки добивалися того, щоб зробили нам дах і нічого, а в акті в них пише, що вони усе зробили!» - стверджує вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хлопці долали затоплену луцьку вулицю на надувному матраці
Сьогодні, 00:56
Озера на даху: у Луцьку затопило будинок
Сьогодні, 00:24
Після зливи на луцькій вулиці забили «гейзери»
Сьогодні, 00:05
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі комунальники усувають наслідки негоди
18 червень, 22:50