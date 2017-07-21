Озера на даху: у Луцьку затопило будинок

Унаслідок сильної зливи d Луцьку затопило багатоповерховий будинок на проспекті Молоді.Про це у спільноті «Наш Луцьк» у соціальній мережі Facebook повідомилаЖінка стверджує, що інцидент стався на проспекті Молоді. «Затопило весь будинок, ніхто не відреагував, самотужки вигрібали воду», - йдеться в повідомленні.За словами Федіної, , через 2,5 години приїхали комунальники, «покурили і пішли».«4 роки добивалися того, щоб зробили нам дах і нічого, а в акті в них пише, що вони усе зробили!» - стверджує вона.