Як маневрували луцькі водії через потоп на вулицях

Через негоду водії громадського та приватного транспорту були змушені всіляко маневрувати.



Про це пише



Нагадаємо, що у Луцьку розігралася справжня тропічна злива з градом.



Водії громадського намагались благополучно довезти пасажирів і не пошкодити транспорт. Так, на відео водій тролейбуса використав незвичний маневр, щоб розвернутися.







На ще одному відео видно, як маневрує через залиту водою вулицю квадроцикліст.







На іншому відео можна побачити, як на вулиці Кравчука їде велосипедист. При цьому колеса велосипеда майже повністю занурені у воду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. водії громадського та приватного транспорту були змушені всіляко маневрувати.Про це пише Район. Луцьк Нагадаємо, що у Луцьку розігралася справжня тропічна злива з градом.Водії громадського намагались благополучно довезти пасажирів і не пошкодити транспорт. Так, на відео водій тролейбуса, щоб розвернутися.На ще одному відео видно, як маневрує через залиту водою вулицю квадроцикліст.На іншому відео можна побачити, як на вулиці Кравчука їде велосипедист. При цьому колеса велосипеда майже повністю занурені у воду.

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