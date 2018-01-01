У «водяний полон» у Луцьку потрапила швидка





Про це повідомляє



За словами очевидців, автівки, маршрутки та тролейбуси не могли проїхати дорогою, бо частина вулиці залита водою після грози. Тільки деякі сміливці на позашляховиках долали водну перешкоду.



Окрім того, поблизу супермаркету, карета швидкої допомоги загрузла біля бордюра. Однак, за декілька спроб автомобіль таки зміг виїхати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу супермаркету «Салют» на проспекті Соборності утворилася водяна пастка, в яку потрапила карета швидкої.Про це повідомляє Конкурент За словами очевидців, автівки, маршрутки та тролейбуси не могли проїхати дорогою, бо частина вулиці залита водою після грози. Тільки деякі сміливці на позашляховиках долали водну перешкоду.Окрім того, поблизу супермаркету, карета швидкої допомоги загрузла біля бордюра. Однак, за декілька спроб автомобіль таки зміг виїхати.

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