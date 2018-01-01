Турецькі лікарі відпустили додому онкохворого волинянина Романа Гальчика
Сьогодні, 08:17
Онкохворому Роману Гальчику, який лікується від раку у Стамбулі, лікарі дозволили поїхати додому. Згодом хлопчик пройде наступний блок хіміотерапії.
Про це написала мама Романа Світлана Гальчик у Facebook-спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя».
Вона зазначила, що раніше хлопчик пройшов перший блок хіміотерапії у Стамбулі.
«За тиждень ми впали в аналізах, але Ромашка швидко відновився, ми планували відновлення на два тижні, а він за тиждень ввійшов в норму. Тому нам лікар дозволив поїхати додому до наступного блоку і ми не змогли відмовитись від такої можливості», - пише мама Романа.
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«За цю хіміотерапію ми витратили 5919 Дол, оренда житла 800 Дол . Не дешево, але головне результат. Я вірю, що це правильне наше рішення», - переконана жінка.
Також Світлана Гальчик розповіла, що наступний блок «хімії» запланований на 27-28 червня. «Надіємось вистачить коштів. Цей другий блок для нас дуже важливий, так як після нього буде контрольне МРТ, яке і вирішить, чи ми продовжуємо, чи їдемо додому», - пише мама Романа Гальчика.
«Дякуємо всім за підтримку, за кожне добре слово, за кожну гривню, за молитву. Прошу дуже не переставати молитись, при можливості ставити свічку за здоров'я Ромчика», - просить Світлана Гальчик.
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Про це написала мама Романа Світлана Гальчик у Facebook-спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя».
Вона зазначила, що раніше хлопчик пройшов перший блок хіміотерапії у Стамбулі.
«За тиждень ми впали в аналізах, але Ромашка швидко відновився, ми планували відновлення на два тижні, а він за тиждень ввійшов в норму. Тому нам лікар дозволив поїхати додому до наступного блоку і ми не змогли відмовитись від такої можливості», - пише мама Романа.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
«За цю хіміотерапію ми витратили 5919 Дол, оренда житла 800 Дол . Не дешево, але головне результат. Я вірю, що це правильне наше рішення», - переконана жінка.
Також Світлана Гальчик розповіла, що наступний блок «хімії» запланований на 27-28 червня. «Надіємось вистачить коштів. Цей другий блок для нас дуже важливий, так як після нього буде контрольне МРТ, яке і вирішить, чи ми продовжуємо, чи їдемо додому», - пише мама Романа Гальчика.
«Дякуємо всім за підтримку, за кожне добре слово, за кожну гривню, за молитву. Прошу дуже не переставати молитись, при можливості ставити свічку за здоров'я Ромчика», - просить Світлана Гальчик.
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