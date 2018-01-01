Турецькі лікарі відпустили додому онкохворого волинянина Романа Гальчика

Онкохворому, який лікується від раку у Стамбулі, лікарі дозволили поїхати додому. Згодом хлопчик пройде наступний блок хіміотерапії.Про це написала мама Романау Facebook-спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя».Вона зазначила, що раніше хлопчик пройшов перший блок хіміотерапії у Стамбулі.«За тиждень ми впали в аналізах, але Ромашка швидко відновився, ми планували відновлення на два тижні, а він за тиждень ввійшов в норму. Тому нам лікар дозволив поїхати додому до наступного блоку і ми не змогли відмовитись від такої можливості», - пише мама Романа.«За цю хіміотерапію ми витратили 5919 Дол, оренда житла 800 Дол . Не дешево, але головне результат. Я вірю, що це правильне наше рішення», - переконана жінка.Також Світлана Гальчик розповіла, що наступний блок «хімії» запланований на 27-28 червня. «Надіємось вистачить коштів. Цей другий блок для нас дуже важливий, так як після нього буде контрольне МРТ, яке і вирішить, чи ми продовжуємо, чи їдемо додому», - пише мама Романа Гальчика.«Дякуємо всім за підтримку, за кожне добре слово, за кожну гривню, за молитву. Прошу дуже не переставати молитись, при можливості ставити свічку за здоров'я Ромчика», - просить Світлана Гальчик.