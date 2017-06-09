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У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО

У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО
У Локачинському та Турійському районах зупинили виробництво підакцизних алкоголю та сигарет.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

З 1 по 14 червня працівники управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти безліцензійної діяльності та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.

Як результат, працівниками Локачинського та Турійського ВП ГУНП у Волинській області вилучили 102 пляшки алкогольних напоїв на суму понад 2,2 тис. грн. та 124 пачки сигарет без марок акцизного податку на суму понад 1,5 тис. гривень.
У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО
У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО

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Теги: алкоголь, сигарети, порушення, Волинь, Локачинський район, Турійський район
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