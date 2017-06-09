У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО
Сьогодні, 08:44
У Локачинському та Турійському районах зупинили виробництво підакцизних алкоголю та сигарет.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
З 1 по 14 червня працівники управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти безліцензійної діяльності та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.
Як результат, працівниками Локачинського та Турійського ВП ГУНП у Волинській області вилучили 102 пляшки алкогольних напоїв на суму понад 2,2 тис. грн. та 124 пачки сигарет без марок акцизного податку на суму понад 1,5 тис. гривень.
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Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
З 1 по 14 червня працівники управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області встановили факти безліцензійної діяльності та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.
Як результат, працівниками Локачинського та Турійського ВП ГУНП у Волинській області вилучили 102 пляшки алкогольних напоїв на суму понад 2,2 тис. грн. та 124 пачки сигарет без марок акцизного податку на суму понад 1,5 тис. гривень.
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