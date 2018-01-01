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Радивилівський район на світлинах періоду Першої світової війни. ФОТО

Радивилівський район на світлинах періоду Першої світової війни. ФОТО
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost - нова знахідка ретро світлин часів Першої світової війни, які присвячені населеним пунктам сусіднього із Волинської областю – Радивилівського району.

На фото можна побачити місто Радивилів, села Рудня та Ситне періоду 1914-1918 років.

Відомо, що Радивилівський район розташований у південно-західній частині Рівненської області. Межує на заході з Волинською, на півдні – з Львівською, на сході – з Тернопільською областями, на півночі – з Дубенським районом Рівненської області.

На світлинах, що були зроблені австрійськими фотографами бачимо місцеві православні храми та воєнні будні.

В роки війни місто Радивилів та навколишні села опинились в зоні запеклих бойових дій. Регіон потрапляє до рук австро-німецьких, російсько-більшовицьких та польських військ. Все це потягнуло за собою значні руйнування.

Про ті часи існують спогади очевидців. Зокрема, Микола Врангель, історик мистецтва, який був солдатом російської армії в роки війни, так згадував про Радивилів, а тоді Радзивилів 1915 року:

«Лютий 1915 року. Радзивилів. Війна. Спостерігаю веселу сцену. За брудними вулицями, пірнаючи в вибоїни, рухається таратайка. У дишло для пари запряжена одна волохата щуроподібна коняка.

На таратайці сидить візник хлопчина з балалайкою, смикає собі мотузками. За візником стоїть оббитий потертим червоним плюшем безногий диван, на якому лежить, прив'язана до нього, свиня, яка вищить на всю вулицю. Ззаду до тарадайки прив'язана до неї корова!».

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Місто Радивилів, 1914-1918 рр.
Місто Радивилів, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.
Село Рудня, 1914-1918 рр.

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Теги: історія, Радивилів, ретро фото
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Коментарі 1
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Моє село.
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