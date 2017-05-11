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Польський консул Кшиштоф Савіцкі завершує свою роботу у Луцьку

Польський консул Кшиштоф Савіцкі завершує свою роботу у Луцьку
Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі закінчує свою роботу у місті.

Про це пише Конкурент.

Додому до Польщі він їде вже 30 червня.

Кшиштоф Савіцькі залишається працівником Міністерства закордонних справ у Польщі. У Луцьку він жив та працював вісім років. Із ім'ям дипломата пов'язано чимало спільних культурних проектів, які відбулися у місті.

«Це нормальна процедура цієї роботи. Треба колись поїхати додому. Я довго тут працював», - зазначив Кшиштоф Савіцькі.

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Теги: Кшиштоф Савіцкі, консул, Луцьк
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Коментарі 2
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Тепер консульство в Луцьку можна закрити взагалі.
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Єдиний нормальний дипломат і прекрасна людина.
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