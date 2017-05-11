Польський консул Кшиштоф Савіцкі завершує свою роботу у Луцьку
Сьогодні, 09:20
Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі закінчує свою роботу у місті.
Про це пише Конкурент.
Додому до Польщі він їде вже 30 червня.
Кшиштоф Савіцькі залишається працівником Міністерства закордонних справ у Польщі. У Луцьку він жив та працював вісім років. Із ім'ям дипломата пов'язано чимало спільних культурних проектів, які відбулися у місті.
«Це нормальна процедура цієї роботи. Треба колись поїхати додому. Я довго тут працював», - зазначив Кшиштоф Савіцькі.
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Про це пише Конкурент.
Додому до Польщі він їде вже 30 червня.
Кшиштоф Савіцькі залишається працівником Міністерства закордонних справ у Польщі. У Луцьку він жив та працював вісім років. Із ім'ям дипломата пов'язано чимало спільних культурних проектів, які відбулися у місті.
«Це нормальна процедура цієї роботи. Треба колись поїхати додому. Я довго тут працював», - зазначив Кшиштоф Савіцькі.
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Коментарі 2
Тепер консульство в Луцьку можна закрити взагалі.
Єдиний нормальний дипломат і прекрасна людина.
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