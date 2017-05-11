Польський консул Кшиштоф Савіцкі завершує свою роботу у Луцьку

Кшиштоф Савіцкі закінчує свою роботу у місті.



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Додому до Польщі він їде вже 30 червня.



Кшиштоф Савіцькі залишається працівником Міністерства закордонних справ у Польщі. У Луцьку він жив та працював вісім років. Із ім'ям дипломата пов'язано чимало спільних культурних проектів, які відбулися у місті.



«Це нормальна процедура цієї роботи. Треба колись поїхати додому. Я довго тут працював», - зазначив Кшиштоф Савіцькі.

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