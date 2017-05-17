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У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни

У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
У Луцьку 22 червня вшанують пам’ять жертв Другої світової війни.

Про це інформує відділ інформаційної роботи міської ради.

Ветерани, представники органів влади, установ, організацій, громадськість міста покладуть квіти до пам’ятного знаку “Поранений солдат”, священнослужителі відправлять панахиду за загиблими.

У цей день буде обмежено проведення розважально-концертних заходів, звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. На знак скорботи за загиблими у роки Другої світової війни на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств міста, державних підприємств, установ, організацій буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.




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Теги: вшанування, жертви
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