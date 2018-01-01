Взамін - квартира: лучанку тероризує доглядальник. ВІДЕО

Олександра Довгополова разом із чоловіком уклала договір пожиттєвого утримання, але стала заручницею власної довірливості.



Про це йдеться у сюжеті



У 97-му році Довгополові уклали із Володимиром Семенюком договір пожиттєвого утримання. Взамін – квартира. Спершу все було ніби добре, а от коли дійсно знадобилася допомога – піклувальник не поспішав, каже пенсіонерка.



Коли жінка показала договір юристам, ті – здивувалися. У ньому розмір утриманнях двох людей літнього віку визначався, як один неоподаткований мінімум, тобто – 17 гривень.

Нотаріус, яка завіряла цей договір, каже, що подібні угоди доволі швидко розривають.



Луцький міськрайонний суд дійсно спершу розірвав сумнівний договір, проте апеляція знову повернула справу на місце.



Історію 96-річної Олександри Довгополової, яка, як і сотні інших пенсіонерів, стала заручницею власної довірливості, дивіться на 12 каналі у програмі журналістських розслідувань «Спецтема» у вівторок, 19 червня, о 19.45 та 21.45.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаразом із чоловіком уклала договір пожиттєвого утримання, але стала заручницею власної довірливості.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу У 97-му році Довгополові уклали іздоговір пожиттєвого утримання. Взамін – квартира. Спершу все було ніби добре, а от коли дійсно знадобилася допомога – піклувальник не поспішав, каже пенсіонерка.Коли жінка показала договір юристам, ті – здивувалися. У ньому розмір утриманнях двох людей літнього віку визначався, як один неоподаткований мінімум, тобто – 17 гривень.Нотаріус, яка завіряла цей договір, каже, що подібні угоди доволі швидко розривають.Луцький міськрайонний суд дійсно спершу розірвав сумнівний договір, проте апеляція знову повернула справу на місце.Історію 96-річної Олександри Довгополової, яка, як і сотні інших пенсіонерів, стала заручницею власної довірливості, дивіться на 12 каналі у програмі журналістських розслідувань «Спецтема» у вівторок, 19 червня, о 19.45 та 21.45.

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