Лучанам розповіли, що робити, коли загубився номерний знак автівки під час стихії





У разі викрадення або втрати власником транспортного засобу номерних знаків працівниками сервісного центру МВС проводиться перереєстрація даного транспортного засобу, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.



Так, вартість послуги для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 525,47; для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 562,99; для мототранспорту, причепів вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака)- 420,31; для мототранспорту, причепів іноземного виробництва (із видачею номерного знака)- 457,83; для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 302,63.



Зазначається, що в цьому випадку до матеріалів справи долучається

пояснення власника щодо їх втрати.



У випадку повернення (знахідки) втрачених номерних знаків після видачі нових, старі вважаються недійсними, а тому повинні бути повернені до сервісних центрів МВС.



Адреси сервісних центрів МВС розміщені за посиланням: http://vol.hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts-pidrozdiliv/, отримати консультацію про порядок отримання послуг можна за телефоном: 0332

77-19-74.



Нагадаємо, що злива, яка створила надвечір 18 червня ріки на луцьких вулицях,

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