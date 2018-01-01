Батькам волинських дітлахів пропонують оформити Картку Юніора*





Картка Юніора - це банківська картка, яку можна оформити дітям від 6 до 17 років. Вона прив’язана до картки батьків, тож мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення рахунку, якщо коштів на покупку не вистачило.



Картка Юніора наділена всіма опціями «дорослих» карток - підключена до програми «Бонус Плюс», має депозитну властивість (7 % річних) тощо. Юний власник може планувати свої витрати, заощаджувати та навчатися фінансовій самостійності і грамотності.



Картка Юніора незамінна у літній період, адже нею зручно користуватися на відпочинку. Батьки можуть миттєво переказати кошти дитині, яка перебуває в іншому місті чи за кордоном, та побачити, де їхнє чадо витрачає кошти. Для переказу достатньо здійснити просту операцію в



«Картка Юніора - це не просто платіжний інструмент для дітей. Це додатковий батьківський контроль та спосіб навчитися розпоряджатися грошима. Із маленьких власників «юніорок» згодом виростають фінансово свідомі дорослі люди», - зауважила керівник напрямку ЮніорБанк на Волині Наталія Лукасюк.



Окрім того, власники Карти Юніора мають змогу пройти навчання у Бізнес-Школі ЮніорБанку та весело й корисно провести час у квест-кімнаті «Загублені у банку».



Замовити картку можна на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Улітку діти не тільки відпочивають від школи, але й відкривають для себе нові міста чи навіть країни. Аби батьки мали постійний фінансовий зв’язок з дітьми, ПриватБанк пропонує оформити Картку Юніора.Картка Юніора - це банківська картка, яку можна оформити дітям від 6 до 17 років. Вона прив’язана до картки батьків, тож мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення рахунку, якщо коштів на покупку не вистачило.Картка Юніора наділена всіма опціями «дорослих» карток - підключена до програми «Бонус Плюс», має депозитну властивість (7 % річних) тощо. Юний власник може планувати свої витрати, заощаджувати та навчатися фінансовій самостійності і грамотності.Картка Юніора незамінна у літній період, адже нею зручно користуватися на відпочинку. Батьки можуть миттєво переказати кошти дитині, яка перебуває в іншому місті чи за кордоном, та побачити, де їхнє чадо витрачає кошти. Для переказу достатньо здійснити просту операцію в Privat24 або скористатися терміналом самообслуговування.«Картка Юніора - це не просто платіжний інструмент для дітей. Це додатковий батьківський контроль та спосіб навчитися розпоряджатися грошима. Із маленьких власників «юніорок» згодом виростають фінансово свідомі дорослі люди», - зауважила керівник напрямку ЮніорБанк на ВолиніОкрім того, власники Карти Юніора мають змогу пройти навчання у Бізнес-Школі ЮніорБанку та весело й корисно провести час у квест-кімнаті «Загублені у банку».Замовити картку можна на сайті ЮніорБанку або ж у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. На цьому ж сайті можна слідкувати за всіма новинами й акціями та самостійно записатися на будь-який навчальний захід від ЮніорБанку.

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