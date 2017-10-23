У Луцьку розшукують 21-річну дівчину

Черданцеву Анастасію Дмитрівну, яка пішла з дому 17 червня і не повернулась.



Про це інформує Оксана Черданцева на сторінці у



"Пропала молода дівчина,21 рік, заміжня, молода матуся.Черданцева Анастасія Дмитрівна.Живе в р-ні ЛПЗ(вул.Дружби народів).Пішла з дому піздно ввечері 17.06.18.,заява в поліцію написана. Можливо хтось бачив,чув,володіє будь-якою інформацією. Пишить у приват, або звоніть на 102. Усіх недоброзичливих прохання-проходьте повз!Донечка знайдись!", - йдеться у дописі.





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