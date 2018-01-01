На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув
Сьогодні, 10:38
Між селами Поліське та Брунетівка Старовижівського району загинув мотоцикліст.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Інцидент трапився у ніч на 18 червня.
32-річний волинянин, керуючи мотоциклом «VIPER V150A», не впорався з керуванням транспортного засобу та впав. Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці ДТП.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Інцидент трапився у ніч на 18 червня.
32-річний волинянин, керуючи мотоциклом «VIPER V150A», не впорався з керуванням транспортного засобу та впав. Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці ДТП.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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