На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув





Про це повідомили у



Інцидент трапився у ніч на 18 червня.



32-річний волинянин, керуючи мотоциклом «VIPER V150A», не впорався з керуванням транспортного засобу та впав. Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці ДТП.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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