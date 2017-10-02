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Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Село Згорани знаходиться у Любомльському районі Волині. За легендою, на цьому місці був густий ліс, який загорівся від блискавки. З часом на згарищі утворилося озеро і сюди прийшли люди «згоренці». Від них назва села - Згорани.

У Згоранах є кілька озер: Велике та Мале Згоранські, Горіхове, Мошне, Лісне, Хмільне, Бабинець. Однак найпопулярніше серед волинян – мальовниче Велике Згоранське озеро.

Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало варіанти літнього відпочинку у селі.

Від котеджу «Вікторія» до озера Велике Згоранське – 7 хвилин пішки через сосновий ліс. Помешкання вміщає до 15 гостей.

На першому поверсі є велика крита тераса зі столиками і лавками, плазмовий телевізор з супутниковим телебаченням, кухня, двоспальні та дворівневі ліжка, супутникове телебачення, санвузол. Такі ж умови й на другому поверсі котеджу. Щоправда, там ще є балкон.

До послуг гостей пропонують Wі-Fі, лежаки, 2 мангали, дрова, дитячий майданчик, гамаки, гойдалку, волейбольну сітку та криту парковку.

Доба проживання у котеджі коштує 1500 гривень. Можлива й оренда по поверхах - 750 гривень за добу.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Котедж «Перлина Згоран» знаходиться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників - 2 котеджі, один з яких розділений на дві ідентичні частини з окремими входами. Кожен будинок розрахований для великої родини, або компанії до 7 осіб.

Котеджі облаштовані мангалами та критими терасами, дерев'яними столами та лавками. Територія огороджена. Поруч знаходиться сосновий ліс, де можна збирати гриби та ягоди.

Доба проживання обійдеться у 1000 гривень на 7 осіб.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Котедж «Мандри» знаходиться за 2 хвилини ходьби від озера Велике Згоранське. Помешкання розраховане на 8-10 дорослих.

У будинку є вітальня з каміном, розкладним кутовим диваном та телевізором, кухня повністю укомплектована, санвузол, 3 спальні. Біля помешкання також розташована альтанка з піччю-барбекю.

Оренда котеджу за добу вартуватиме 1500 гривень.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Приватний сектор «Файна хата» розташований за 50 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників пропонують окремі номери (2-, 3- та 4-місні). У номерах: двоспальні та полуторні ліжка, усі необхідні меблі.

На території помешкання є дві загальні кухні та загальний санвузол, а також літній душ.

Доба проживання у «Файній хаті» обійдеться у 120 гривень за добу з людини.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Котеджі «Згоранські сосни» знаходяться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. У першому та другому будинках є дві спальні кімнати, кухня оснащена всім необхідним для приготування їжі, телевізор, санвузол. Поруч розташовані альтанка з мангалом та паркінг для авто. Оренда одного з будинків на добу «влетить» у 900 гривень.

Третій будинок вміщає спальну кімнату, кухню-вітальню, телевізор, санвузол. Проживання за добу обійдеться у 600 гривень.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Котедж «Лісова перлина» розташований за 300 метрів від озера Велике Згоранське. Це двоповерхове помешкання, розраховане на 8 людей. На першому поверсі є вітальня, кухня, санвузол, на другому – дві спальні.

На території котеджу знаходиться парковка, крита тераса, мангал. Оренда котеджу на добу вартуватиме 1200 гривень.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

Приватна садиба «У Михайла» знаходиться за 500 метрів від озера Мале Згоранське. Дерев'яний котедж розрахований на 8 дорослих осіб.

На першому поверсі помешкання є кухня, диван та санвузол, на другому – чотири двомісні спальні. На території також розташовані крита тераса, альтанки, ставок, парковка, мангали, волейбольний майданчик, гойдалка.

Оренда садиби обійдеться у 1200 гривень на добу, проте можливі додаткові місця за 120 гривень з людини.
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах

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Теги: літо, відпочинок, озера, Згорани, вибір редактора
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