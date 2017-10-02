Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Сьогодні, 12:20
Село Згорани знаходиться у Любомльському районі Волині. За легендою, на цьому місці був густий ліс, який загорівся від блискавки. З часом на згарищі утворилося озеро і сюди прийшли люди «згоренці». Від них назва села - Згорани.
У Згоранах є кілька озер: Велике та Мале Згоранські, Горіхове, Мошне, Лісне, Хмільне, Бабинець. Однак найпопулярніше серед волинян – мальовниче Велике Згоранське озеро.
Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало варіанти літнього відпочинку у селі.
Від котеджу «Вікторія» до озера Велике Згоранське – 7 хвилин пішки через сосновий ліс. Помешкання вміщає до 15 гостей.
На першому поверсі є велика крита тераса зі столиками і лавками, плазмовий телевізор з супутниковим телебаченням, кухня, двоспальні та дворівневі ліжка, супутникове телебачення, санвузол. Такі ж умови й на другому поверсі котеджу. Щоправда, там ще є балкон.
До послуг гостей пропонують Wі-Fі, лежаки, 2 мангали, дрова, дитячий майданчик, гамаки, гойдалку, волейбольну сітку та криту парковку.
Доба проживання у котеджі коштує 1500 гривень. Можлива й оренда по поверхах - 750 гривень за добу.
Котедж «Перлина Згоран» знаходиться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників - 2 котеджі, один з яких розділений на дві ідентичні частини з окремими входами. Кожен будинок розрахований для великої родини, або компанії до 7 осіб.
Котеджі облаштовані мангалами та критими терасами, дерев'яними столами та лавками. Територія огороджена. Поруч знаходиться сосновий ліс, де можна збирати гриби та ягоди.
Доба проживання обійдеться у 1000 гривень на 7 осіб.
Котедж «Мандри» знаходиться за 2 хвилини ходьби від озера Велике Згоранське. Помешкання розраховане на 8-10 дорослих.
У будинку є вітальня з каміном, розкладним кутовим диваном та телевізором, кухня повністю укомплектована, санвузол, 3 спальні. Біля помешкання також розташована альтанка з піччю-барбекю.
Оренда котеджу за добу вартуватиме 1500 гривень.
Приватний сектор «Файна хата» розташований за 50 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників пропонують окремі номери (2-, 3- та 4-місні). У номерах: двоспальні та полуторні ліжка, усі необхідні меблі.
На території помешкання є дві загальні кухні та загальний санвузол, а також літній душ.
Доба проживання у «Файній хаті» обійдеться у 120 гривень за добу з людини.
Котеджі «Згоранські сосни» знаходяться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. У першому та другому будинках є дві спальні кімнати, кухня оснащена всім необхідним для приготування їжі, телевізор, санвузол. Поруч розташовані альтанка з мангалом та паркінг для авто. Оренда одного з будинків на добу «влетить» у 900 гривень.
Третій будинок вміщає спальну кімнату, кухню-вітальню, телевізор, санвузол. Проживання за добу обійдеться у 600 гривень.
Котедж «Лісова перлина» розташований за 300 метрів від озера Велике Згоранське. Це двоповерхове помешкання, розраховане на 8 людей. На першому поверсі є вітальня, кухня, санвузол, на другому – дві спальні.
На території котеджу знаходиться парковка, крита тераса, мангал. Оренда котеджу на добу вартуватиме 1200 гривень.
Приватна садиба «У Михайла» знаходиться за 500 метрів від озера Мале Згоранське. Дерев'яний котедж розрахований на 8 дорослих осіб.
На першому поверсі помешкання є кухня, диван та санвузол, на другому – чотири двомісні спальні. На території також розташовані крита тераса, альтанки, ставок, парковка, мангали, волейбольний майданчик, гойдалка.
Оренда садиби обійдеться у 1200 гривень на добу, проте можливі додаткові місця за 120 гривень з людини.
Передрук заборонено.
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У Згоранах є кілька озер: Велике та Мале Згоранські, Горіхове, Мошне, Лісне, Хмільне, Бабинець. Однак найпопулярніше серед волинян – мальовниче Велике Згоранське озеро.
Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало варіанти літнього відпочинку у селі.
Від котеджу «Вікторія» до озера Велике Згоранське – 7 хвилин пішки через сосновий ліс. Помешкання вміщає до 15 гостей.
На першому поверсі є велика крита тераса зі столиками і лавками, плазмовий телевізор з супутниковим телебаченням, кухня, двоспальні та дворівневі ліжка, супутникове телебачення, санвузол. Такі ж умови й на другому поверсі котеджу. Щоправда, там ще є балкон.
До послуг гостей пропонують Wі-Fі, лежаки, 2 мангали, дрова, дитячий майданчик, гамаки, гойдалку, волейбольну сітку та криту парковку.
Доба проживання у котеджі коштує 1500 гривень. Можлива й оренда по поверхах - 750 гривень за добу.
Котедж «Перлина Згоран» знаходиться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників - 2 котеджі, один з яких розділений на дві ідентичні частини з окремими входами. Кожен будинок розрахований для великої родини, або компанії до 7 осіб.
Котеджі облаштовані мангалами та критими терасами, дерев'яними столами та лавками. Територія огороджена. Поруч знаходиться сосновий ліс, де можна збирати гриби та ягоди.
Доба проживання обійдеться у 1000 гривень на 7 осіб.
Котедж «Мандри» знаходиться за 2 хвилини ходьби від озера Велике Згоранське. Помешкання розраховане на 8-10 дорослих.
У будинку є вітальня з каміном, розкладним кутовим диваном та телевізором, кухня повністю укомплектована, санвузол, 3 спальні. Біля помешкання також розташована альтанка з піччю-барбекю.
Оренда котеджу за добу вартуватиме 1500 гривень.
Приватний сектор «Файна хата» розташований за 50 метрів від озера Велике Згоранське. До послуг відпочивальників пропонують окремі номери (2-, 3- та 4-місні). У номерах: двоспальні та полуторні ліжка, усі необхідні меблі.
На території помешкання є дві загальні кухні та загальний санвузол, а також літній душ.
Доба проживання у «Файній хаті» обійдеться у 120 гривень за добу з людини.
Котеджі «Згоранські сосни» знаходяться за 300 метрів від озера Велике Згоранське. У першому та другому будинках є дві спальні кімнати, кухня оснащена всім необхідним для приготування їжі, телевізор, санвузол. Поруч розташовані альтанка з мангалом та паркінг для авто. Оренда одного з будинків на добу «влетить» у 900 гривень.
Третій будинок вміщає спальну кімнату, кухню-вітальню, телевізор, санвузол. Проживання за добу обійдеться у 600 гривень.
Котедж «Лісова перлина» розташований за 300 метрів від озера Велике Згоранське. Це двоповерхове помешкання, розраховане на 8 людей. На першому поверсі є вітальня, кухня, санвузол, на другому – дві спальні.
На території котеджу знаходиться парковка, крита тераса, мангал. Оренда котеджу на добу вартуватиме 1200 гривень.
Приватна садиба «У Михайла» знаходиться за 500 метрів від озера Мале Згоранське. Дерев'яний котедж розрахований на 8 дорослих осіб.
На першому поверсі помешкання є кухня, диван та санвузол, на другому – чотири двомісні спальні. На території також розташовані крита тераса, альтанки, ставок, парковка, мангали, волейбольний майданчик, гойдалка.
Оренда садиби обійдеться у 1200 гривень на добу, проте можливі додаткові місця за 120 гривень з людини.
Передрук заборонено.
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