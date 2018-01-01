Лучан, які отримують субсидії, просять розрахуватися за воду

Комунальне підприємство “Луцькводоканал” закликає отримувачів субсидій повністю провести розрахунки за отриманні послуги водопостачання та водовідведення до 25 червня згідно виставлених рахунків за травень поточного року.Так, у разі утворення заборгованості (в тому числі часткової оплати згідно виставленого рахунку за попередній місяць) субсидія на наступний термін не призначається. Тому, ті споживачі, які мають борги перед постачальниками комунальних послуг, ризикують не отримати субсидій на наступний період, - інформує прес-служба КП “Луцькводоканал”.Також зазначають, що суми невикористаної субсидії за попередні періоди призначення (травень-2017 року по квітень 2018 року) буде повернуто до бюджету шляхом зняття з особових рахунків, і буде відображено в рахунках за послуги водопостачання та водовідведення за червень 2018 року.Це пов’язано з тим, що з 1 травня 2018 року запроваджено новий порядок надання субсидій. Відповідно, після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому періоді. Розрахунки проводяться у червні 2018 року.