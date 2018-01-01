На Волині виявили посіви конопель. ФОТО





Про це повідомили у



170 посаджених стебел поліцейські виявили у понеділок, 18 червня.



Вилучені рослини правоохоронці направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



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