На Волині виявили посіви конопель. ФОТО
Сьогодні, 11:13
У селі Сереховичі Старовижівського району виявили посіви коноплі, які належали 55-річному місцевому жителю.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
170 посаджених стебел поліцейські виявили у понеділок, 18 червня.
Вилучені рослини правоохоронці направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
170 посаджених стебел поліцейські виявили у понеділок, 18 червня.
Вилучені рослини правоохоронці направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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