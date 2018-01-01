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На Волині виявили посіви конопель. ФОТО

На Волині виявили посіви конопель. ФОТО
У селі Сереховичі Старовижівського району виявили посіви коноплі, які належали 55-річному місцевому жителю.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

170 посаджених стебел поліцейські виявили у понеділок, 18 червня.

Вилучені рослини правоохоронці направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На Волині виявили посіви конопель. ФОТО
На Волині виявили посіви конопель. ФОТО

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Теги: коноплі, Волинь, злочин
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