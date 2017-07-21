20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди





Унаслідок цього на окремих дорогах області були повалені дерева, що утруднило рух автотранспорту, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Так, рятувальники області 5 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт для усунення наслідків негоди.



У Луцьку працювали над звільненням автодоріг від повалених дерев на вулицях Відродження, Гордіюк і на проспекті Соборності.



Рятувальники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський розрізали та усунули повалене дерево з автодороги на вулиці Ковельська в місті Володимир-Волинський, та на дорозі між Володимир-Волинським та Нововолинськом поблизу села Суходоли.



Загалом аварійно-рятувальні роботи виконували близько 20 рятувальників, залучено 5 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 18 червня спостерігалися несприятливі погодні умови у вигляді сильних опадів та поривів вітру.Унаслідок цього на окремих дорогах області були повалені дерева, що утруднило рух автотранспорту, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Так, рятувальники області 5 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт для усунення наслідків негоди.У Луцьку працювали над звільненням автодоріг від повалених дерев на вулицях Відродження, Гордіюк і на проспекті Соборності.Рятувальники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський розрізали та усунули повалене дерево з автодороги на вулиці Ковельська в місті Володимир-Волинський, та на дорозі між Володимир-Волинським та Нововолинськом поблизу села Суходоли.Загалом аварійно-рятувальні роботи виконували близько 20 рятувальників, залучено 5 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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