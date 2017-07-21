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20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди

20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди
На Волині 18 червня спостерігалися несприятливі погодні умови у вигляді сильних опадів та поривів вітру.

Унаслідок цього на окремих дорогах області були повалені дерева, що утруднило рух автотранспорту, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Так, рятувальники області 5 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт для усунення наслідків негоди.

У Луцьку працювали над звільненням автодоріг від повалених дерев на вулицях Відродження, Гордіюк і на проспекті Соборності.

Рятувальники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський розрізали та усунули повалене дерево з автодороги на вулиці Ковельська в місті Володимир-Волинський, та на дорозі між Володимир-Волинським та Нововолинськом поблизу села Суходоли.

Загалом аварійно-рятувальні роботи виконували близько 20 рятувальників, залучено 5 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: рятувальники, Луцьк, негода, злива
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