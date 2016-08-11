На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня





Про це пише



Як пише сайт, це сталося у зв’язку з індивідуальною непереносимістю отрути, що під час укусу вприскує в організм комаха.



Чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі репеленти. Цього разу вони були відсутні.



Чоловік з тиждень пролежав у лікарні, проте алергію здолати не зміг та помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер працівник Володимирецького лісництва, якого вкусила комаха.Про це пише Polissya.net Як пише сайт, це сталося у зв’язку з індивідуальною непереносимістю отрути, що під час укусу вприскує в організм комаха.Чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі репеленти. Цього разу вони були відсутні.Чоловік з тиждень пролежав у лікарні, проте алергію здолати не зміг та помер.

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