вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня

На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня
Помер працівник Володимирецького лісництва, якого вкусила комаха.

Про це пише Polissya.net.

Як пише сайт, це сталося у зв’язку з індивідуальною непереносимістю отрути, що під час укусу вприскує в організм комаха.

Чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі репеленти. Цього разу вони були відсутні.

Чоловік з тиждень пролежав у лікарні, проте алергію здолати не зміг та помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шершень, комаха, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Яручик розповів, чого хочуть перевізники та пасажири у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку
Сьогодні, 11:41
На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня
Сьогодні, 11:30
20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди
Сьогодні, 11:20
На Волині виявили посіви конопель. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
Від укусу шершня на Житомирщині загинула людина Від укусу шершня на Житомирщині загинула людина
11 серпень, 2016, 17:24
На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув
Сьогодні, 10:38
Падіння чоловіка з 9-го поверху: поліція підозрює самогубство Падіння чоловіка з 9-го поверху: поліція підозрює самогубство
Сьогодні, 05:01
На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину
18 червень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:54
 0
Екс-міліціонер з Волині виграв 100 тисяч гривень у лотереї
Сьогодні, 11:52
 0
Моторошне вбивство на Волині: подробиці
Сьогодні, 11:45
 0
Депутат Яручик розповів, чого хочуть перевізники та пасажири у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8