На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня
Сьогодні, 11:30
Помер працівник Володимирецького лісництва, якого вкусила комаха.
Про це пише Polissya.net.
Як пише сайт, це сталося у зв’язку з індивідуальною непереносимістю отрути, що під час укусу вприскує в організм комаха.
Чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі репеленти. Цього разу вони були відсутні.
Чоловік з тиждень пролежав у лікарні, проте алергію здолати не зміг та помер.
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Про це пише Polissya.net.
Як пише сайт, це сталося у зв’язку з індивідуальною непереносимістю отрути, що під час укусу вприскує в організм комаха.
Чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі репеленти. Цього разу вони були відсутні.
Чоловік з тиждень пролежав у лікарні, проте алергію здолати не зміг та помер.
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