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Депутат Яручик розповів, чого хочуть перевізники та пасажири у Луцьку. ВІДЕО

Депутат Яручик розповів, чого хочуть перевізники та пасажири у Луцьку. ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик розповів про проблеми громадського транспорту, які турбують лучан.

Для їх визначення обранцем громади спільно з Громадянським Рухом "СВІДОМІ" було проведено спеціальне опитування, - пише Конкурент.

Відповідно до результатів, лучани хочуть отримувати транспортні послуги належної якості, їздити у чистих "маршрутках" та мати зручні і стабільні графіки руху. Окрім цього, пенсіонери розраховують на пільговий проїзд і в автобусах, і в тролейбусах.

Щодо позиції перевізників, то вони розраховують на розуміння їхніх виробничих потреб зі сторони влади, стабільні прибутки для оновлення автопарку та на ввічливих пасажирів.

"Я закликаю міську владу та перевізників сісти за круглий стіл разом з громадою та свідомо зробити перший крок для вирішення проблем. Переконаний, що відвертий, предметний діалог, конкретні домовленості та розуміння між усіма сторонами дадуть результат", – резюмував депутат.

Нагадаємо, що раніше Микола Яручик та Громадянський Рух "СВІДОМІ" підписали меморандум про співпрацю щодо реалізації проекту "ЗА зручний транспорт для лучан!".


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Теги: Микола Яручик, депутат, проблеми, маршрутки
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