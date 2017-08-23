Моторошне вбивство на Волині: подробиці
Сьогодні, 11:45
У прокуратурі повідомили деталі щодо вбивства батьком сина у Маневицькому районі.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Нагадаємо, у селі Матейки Маневицького району батько вбив сина. Трагедія сталася вчора, 18 червня, увечері.
У прокуратурі ж повідомляють, що батькові - 66 років, а вбитому чоловікові - 38.
Увечері 18 червня 2018 року тіло чоловіка з ножовим пораненням грудей виявив сусід та зателефонував правоохоронцям.
Виїхавши на місце події, працівники поліції з'ясували, що між рідними людьми виник конфлікт, під час якого батько й схопився за ніж. Потерпілий, отримавши ножове поранення в груди, помер неподалік від будинку.
Маневицьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження про умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Батька ж убитого затримано в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання щодо нього запобіжного заходу.
Зображення - ілюстративне.
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Про це повідомляє прес-служба відомства.
Нагадаємо, у селі Матейки Маневицького району батько вбив сина. Трагедія сталася вчора, 18 червня, увечері.
У прокуратурі ж повідомляють, що батькові - 66 років, а вбитому чоловікові - 38.
Увечері 18 червня 2018 року тіло чоловіка з ножовим пораненням грудей виявив сусід та зателефонував правоохоронцям.
Виїхавши на місце події, працівники поліції з'ясували, що між рідними людьми виник конфлікт, під час якого батько й схопився за ніж. Потерпілий, отримавши ножове поранення в груди, помер неподалік від будинку.
Маневицьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження про умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Батька ж убитого затримано в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання щодо нього запобіжного заходу.
Зображення - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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