Моторошне вбивство на Волині: подробиці





Про це повідомляє прес-служба відомства.



Нагадаємо, у селі Матейки Маневицького району



У прокуратурі ж повідомляють, що батькові - 66 років, а вбитому чоловікові - 38.



Увечері 18 червня 2018 року тіло чоловіка з ножовим пораненням грудей виявив сусід та зателефонував правоохоронцям.



Виїхавши на місце події, працівники поліції з'ясували, що між рідними людьми виник конфлікт, під час якого батько й схопився за ніж. Потерпілий, отримавши ножове поранення в груди, помер неподалік від будинку.



Маневицьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження про умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).



Батька ж убитого затримано в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання щодо нього запобіжного заходу.



Зображення - ілюстративне.

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