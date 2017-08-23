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Моторошне вбивство на Волині: подробиці

Моторошне вбивство на Волині: подробиці
У прокуратурі повідомили деталі щодо вбивства батьком сина у Маневицькому районі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, у селі Матейки Маневицького району батько вбив сина. Трагедія сталася вчора, 18 червня, увечері.

У прокуратурі ж повідомляють, що батькові - 66 років, а вбитому чоловікові - 38.

Увечері 18 червня 2018 року тіло чоловіка з ножовим пораненням грудей виявив сусід та зателефонував правоохоронцям.

Виїхавши на місце події, працівники поліції з'ясували, що між рідними людьми виник конфлікт, під час якого батько й схопився за ніж. Потерпілий, отримавши ножове поранення в груди, помер неподалік від будинку.

Маневицьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження про умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Батька ж убитого затримано в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Зображення - ілюстративне.

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Теги: вбивство, Волинь
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