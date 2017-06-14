Екс-міліціонер з Волині виграв 100 тисяч гривень у лотереї





Про це пише



Волинянин збагатися у неділю, 17 червня.



Шанс виграти комбінацію з назвою «Багаті та відомі» був у нього та ще 24 учасників.



Петро Вознюк - затятий гравець. Він купував білети чи не на кожен тираж вже декілька років поспіль.



Доки друзі у Горохові раділи, побачивши пенсіонера МВС серед претендентів на перемогу, можна уявити, як «йокнуло» серце нашого земляка, коли червона кулька під номером три «вибрала» саме його володарем 50-ти тисячі гривень.



Про це він зізнався ведучій Ларисі Руснак, коли та зауважила, що з вигляду у «пана Петра стальні нерви».



Гра продовжувалася і, згідно з її правилами, Петро Вознюк мав можливість помножити свій виграш, що він і зробив. Загалом його виграв склав 100 тисяч гривень.



До слова, щасливий квиток переможець традиційно придбав у кіоску на автостанції у свого друга.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівчанин Петро Вознюк виграв 100 тисяч гривень у державній лотереї МСЛ «Лото-забава».Про це пише Волинь Волинянин збагатися у неділю, 17 червня.Шанс виграти комбінацію з назвою «Багаті та відомі» був у нього та ще 24 учасників.Петро Вознюк - затятий гравець. Він купував білети чи не на кожен тираж вже декілька років поспіль.Доки друзі у Горохові раділи, побачивши пенсіонера МВС серед претендентів на перемогу, можна уявити, як «йокнуло» серце нашого земляка, коли червона кулька під номером три «вибрала» саме його володарем 50-ти тисячі гривень.Про це він зізнався ведучій, коли та зауважила, що з вигляду у «пана Петра стальні нерви».Гра продовжувалася і, згідно з її правилами, Петро Вознюк мав можливість помножити свій виграш, що він і зробив. Загалом його виграв склав 100 тисяч гривень.До слова, щасливий квиток переможець традиційно придбав у кіоску на автостанції у свого друга.

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