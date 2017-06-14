Екс-міліціонер з Волині виграв 100 тисяч гривень у лотереї
Сьогодні, 11:52
Горохівчанин Петро Вознюк виграв 100 тисяч гривень у державній лотереї МСЛ «Лото-забава».
Про це пише Волинь.
Волинянин збагатися у неділю, 17 червня.
Шанс виграти комбінацію з назвою «Багаті та відомі» був у нього та ще 24 учасників.
Петро Вознюк - затятий гравець. Він купував білети чи не на кожен тираж вже декілька років поспіль.
Доки друзі у Горохові раділи, побачивши пенсіонера МВС серед претендентів на перемогу, можна уявити, як «йокнуло» серце нашого земляка, коли червона кулька під номером три «вибрала» саме його володарем 50-ти тисячі гривень.
Про це він зізнався ведучій Ларисі Руснак, коли та зауважила, що з вигляду у «пана Петра стальні нерви».
Гра продовжувалася і, згідно з її правилами, Петро Вознюк мав можливість помножити свій виграш, що він і зробив. Загалом його виграв склав 100 тисяч гривень.
До слова, щасливий квиток переможець традиційно придбав у кіоску на автостанції у свого друга.
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Про це пише Волинь.
Волинянин збагатися у неділю, 17 червня.
Шанс виграти комбінацію з назвою «Багаті та відомі» був у нього та ще 24 учасників.
Петро Вознюк - затятий гравець. Він купував білети чи не на кожен тираж вже декілька років поспіль.
Доки друзі у Горохові раділи, побачивши пенсіонера МВС серед претендентів на перемогу, можна уявити, як «йокнуло» серце нашого земляка, коли червона кулька під номером три «вибрала» саме його володарем 50-ти тисячі гривень.
Про це він зізнався ведучій Ларисі Руснак, коли та зауважила, що з вигляду у «пана Петра стальні нерви».
Гра продовжувалася і, згідно з її правилами, Петро Вознюк мав можливість помножити свій виграш, що він і зробив. Загалом його виграв склав 100 тисяч гривень.
До слова, щасливий квиток переможець традиційно придбав у кіоску на автостанції у свого друга.
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