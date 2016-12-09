Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО

Морозова Андрія Андрійовича, який ухиляється від органів суду.



Про це інформує Локачинське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



Зазначають, що чоловік - 1999 року народження, зареєстрований в с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області.



Прикмети:



На вигляд 20 років, ріст 170-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, русяве, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя пряме, є борідка, очі карі .



Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження цієї особи, просять повідомити Локачинське відділення поліції за телефонами (03374) 2-12-95 або 102; моб: +380977950719, +380684706409.



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