Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Правоохоронці розшукують Морозова Андрія Андрійовича, який ухиляється від органів суду.
Про це інформує Локачинське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що чоловік - 1999 року народження, зареєстрований в с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області.
Прикмети:
На вигляд 20 років, ріст 170-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, русяве, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя пряме, є борідка, очі карі .
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження цієї особи, просять повідомити Локачинське відділення поліції за телефонами (03374) 2-12-95 або 102; моб: +380977950719, +380684706409.
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Про це інформує Локачинське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що чоловік - 1999 року народження, зареєстрований в с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області.
Прикмети:
На вигляд 20 років, ріст 170-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, русяве, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя пряме, є борідка, очі карі .
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження цієї особи, просять повідомити Локачинське відділення поліції за телефонами (03374) 2-12-95 або 102; моб: +380977950719, +380684706409.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
красавчик
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