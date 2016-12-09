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Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО

Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО
Правоохоронці розшукують Морозова Андрія Андрійовича, який ухиляється від органів суду.

Про це інформує Локачинське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що чоловік - 1999 року народження, зареєстрований в с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області.

Прикмети:

На вигляд 20 років, ріст 170-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, русяве, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя пряме, є борідка, очі карі .

Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження цієї особи, просять повідомити Локачинське відділення поліції за телефонами (03374) 2-12-95 або 102; моб: +380977950719, +380684706409.
Поліція розшукує молодика, який переховується від суду. ФОТО

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Теги: розшук, чоловік, поліція
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Коментарі 1
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красавчик
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