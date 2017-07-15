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Відплив на 500 метрів: у Світязі втопився 25-річний лучанин

Відплив на 500 метрів: у Світязі втопився 25-річний лучанин
У озері Світязь, поблизу однойменного села втопився житель Луцька 1993 року народження.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Зазначають, що трагічний інцидент трапився біля дитячого табору «Чайка».

Правоохоронці зауважують, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

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Теги: утопленик, лучанин, Шацьк, Світязь
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