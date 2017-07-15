Відплив на 500 метрів: у Світязі втопився 25-річний лучанин





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Зазначають, що трагічний інцидент трапився біля дитячого табору «Чайка».



Правоохоронці зауважують, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У озері Світязь, поблизу однойменного села втопився житель Луцька 1993 року народження.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Зазначають, що трагічний інцидент трапився біля дитячого табору «Чайка».Правоохоронці зауважують, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

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