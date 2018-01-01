На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації





Про це пише прес-служба Шацького відділення поліції.



Зазначають, що у реанімаційному відділенні Любомльської лікарні від травм помер хлопчик, 2016 року народження, житель села Світязь.



Перевірка встановила, що дитина залізла на драбину, яка стояла на подвір'ї господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району 2-річний хлопчик впав з драбини. Згодом він помер у реанімації.Про це пише прес-служба Шацького відділення поліції.Зазначають, що у реанімаційному відділенні Любомльської лікарні від травм помер хлопчик, 2016 року народження, житель села Світязь.Перевірка встановила, що дитина залізла на драбину, яка стояла на подвір'ї господарства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію