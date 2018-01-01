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На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації

На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації
У селі Світязь Шацького району 2-річний хлопчик впав з драбини. Згодом він помер у реанімації.

Про це пише прес-служба Шацького відділення поліції.

Зазначають, що у реанімаційному відділенні Любомльської лікарні від травм помер хлопчик, 2016 року народження, житель села Світязь.

Перевірка встановила, що дитина залізла на драбину, яка стояла на подвір'ї господарства.

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Теги: смерть, Волинь, Світязь
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