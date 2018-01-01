вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер український поет Іван Драч

Помер український поет Іван Драч
У вівторок, 19 червня помер український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч Іван Драч. Він лікувався у госпіталі "Феофанія".

Про це інформує ТСН.

"Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого Поета, Кіномитця, Громадського діяча відлітає од нас", -  повідомив кінокритик у Facebook Сергій Тримбач.

Тримбач повідомив, що ще учора увечері він спілкувався з дружиною Івана Драча, Марією Михайлівною.

"Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося", - написав він.

Письменник заповів поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях. Поруч із могилою сина Максима. 

Довідка: Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці Тетіївського району на Київщині. У 1951 році в районній га­зеті був надрукований його перший вірш. У творчий доробок письменника увійшли поетичні збірки "Соняшник", "Київське небо", "Шабля і хустина", "Храм сонця" .За сценаріями Драча було створено фільми: "Пропала грамота", "Криниця для спраглих", "Камінний хрест".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Іван Драч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі
Сьогодні, 14:15
«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Помер український поет Іван Драч
Сьогодні, 13:32
Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
Сьогодні, 13:18
На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
На полігоні у Чернігівській області помер резервіст На полігоні у Чернігівській області помер резервіст
Сьогодні, 14:54
На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації
Сьогодні, 13:16
Волинянин до смерті побив дружину Волинянин до смерті побив дружину
Сьогодні, 12:08
На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня
Сьогодні, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському побили жінку
Сьогодні, 15:24
 0
Волинь – серед областей, де мешкає найменше переселенців з Криму та Донбасу
Сьогодні, 15:15
 0
Створили мобільний додаток для доставки їжі у Луцьку
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка
Сьогодні, 15:00
 0
На полігоні у Чернігівській області помер резервіст
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8