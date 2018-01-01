Помер український поет Іван Драч





Про це інформує



"Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого Поета, Кіномитця, Громадського діяча відлітає од нас", - повідомив кінокритик у Facebook Сергій Тримбач.



Тримбач повідомив, що ще учора увечері він спілкувався з дружиною Івана Драча, Марією Михайлівною.



"Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося", - написав він.



Письменник заповів поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях. Поруч із могилою сина Максима.



Довідка: Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці Тетіївського району на Київщині. У 1951 році в районній га­зеті був надрукований його перший вірш. У творчий доробок письменника увійшли поетичні збірки "Соняшник", "Київське небо", "Шабля і хустина", "Храм сонця" .За сценаріями Драча було створено фільми: "Пропала грамота", "Криниця для спраглих", "Камінний хрест".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 19 червня помер український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч Іван Драч. Він лікувався у госпіталі "Феофанія".Про це інформує ТСН "Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого Поета, Кіномитця, Громадського діяча відлітає од нас", - повідомив кінокритик у Facebook Сергій Тримбач.Тримбач повідомив, що ще учора увечері він спілкувався з дружиною Івана Драча, Марією Михайлівною."Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося", - написав він.Письменник заповів поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях. Поруч із могилою сина Максима.Довідка: Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці Тетіївського району на Київщині. У 1951 році в районній га­зеті був надрукований його перший вірш. У творчий доробок письменника увійшли поетичні збірки "Соняшник", "Київське небо", "Шабля і хустина", "Храм сонця" .За сценаріями Драча було створено фільми: "Пропала грамота", "Криниця для спраглих", "Камінний хрест".

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