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На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка

На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка
Ковельський міськрайонний суд Волинської області 12 червня 2018 року виніс вирок кривднику, який наніс смертельний удар.

Так, 13 вересня 2016 року, біля 14 год. 20 хв., нападник проходив повз квартиру і побачив у вікні чоловіка, який перебував на заробітках із його дружиною, - пише Конкурент.

За її розповіддю, чоловік чіплявся до неї. Тому, аби з'ясувати стосунки, чоловік зайшов у квартиру і наніс мешканцю удар кулаком в голову. Внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які 19 вересня 2016 року спричинило смерть потерпілого.

До того ж свідки повідомили суд і про несильні удари потерпілому ногою по тулубу.

При судово-медичному дослідженні виявлені тілесні ушкодження. Як висновок – тяжке тілесне ушкодження спричинило смерть потерпілого.

Суд засудив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років.

До слова, чоловік є уродженцем с. Прасковея Будьонівського району Ставропольського краю Російської Федерації, з середньою спеціальною освітою, одружений, має малолітню дитину, несудимий.

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Теги: суд, Волинь
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