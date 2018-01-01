На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка





Так, 13 вересня 2016 року, біля 14 год. 20 хв., нападник проходив повз квартиру і побачив у вікні чоловіка, який перебував на заробітках із його дружиною, - пише



За її розповіддю, чоловік чіплявся до неї. Тому, аби з'ясувати стосунки, чоловік зайшов у квартиру і наніс мешканцю удар кулаком в голову. Внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які 19 вересня 2016 року спричинило смерть потерпілого.



До того ж свідки повідомили суд і про несильні удари потерпілому ногою по тулубу.



При судово-медичному дослідженні виявлені тілесні ушкодження. Як висновок – тяжке тілесне ушкодження спричинило смерть потерпілого.



Суд засудив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років.



До слова, чоловік є уродженцем с. Прасковея Будьонівського району Ставропольського краю Російської Федерації, з середньою спеціальною освітою, одружений, має малолітню дитину, несудимий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд Волинської області 12 червня 2018 року виніс вирок кривднику, який наніс смертельний удар.Так, 13 вересня 2016 року, біля 14 год. 20 хв., нападник проходив повз квартиру і побачив у вікні чоловіка, який перебував на заробітках із його дружиною, - пише Конкурент За її розповіддю, чоловік чіплявся до неї. Тому, аби з'ясувати стосунки, чоловік зайшов у квартиру і наніс мешканцю удар кулаком в голову. Внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які 19 вересня 2016 року спричинило смерть потерпілого.До того ж свідки повідомили суд і про несильні удари потерпілому ногою по тулубу.При судово-медичному дослідженні виявлені тілесні ушкодження. Як висновок – тяжке тілесне ушкодження спричинило смерть потерпілого.Суд засудив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років.До слова, чоловік є уродженцем с. Прасковея Будьонівського району Ставропольського краю Російської Федерації, з середньою спеціальною освітою, одружений, має малолітню дитину, несудимий.

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