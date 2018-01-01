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У Шацьку затримали шахрая, який збирав гроші для «благодійного фонду»

У Шацьку затримали шахрая, який збирав гроші для «благодійного фонду»
У селищі Шацьк, на центральній вулиці виявили чоловіка, який нібито збирав кошти для благодійного фонду.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

29-річний чоловік - житель міста Новий Розділ Львівської області.

У нього при собі було посвідчення з явними ознаками підробки. Під час затримання він «вчинив злісну непокору» поліцейським.

За фактом злісної непокори склали протокол про адміністративне правопорушення, матеріали внесено до ЄРДР за ст.358 КК України (підробка документів).

Проводиться перевірка.

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Теги: шахрай, Волинь, Шацьк
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