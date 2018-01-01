У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*





Так, щосереди тут кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 за 50 гривень.



Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».



Нагадаємо, що до літніх розваг РЦ «Промінь»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі Multiplex, що знаходиться у розважальному центрі «Промінь» запустили нову акцію «Супер середа».Так, щосереди тут кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 за 50 гривень.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Нагадаємо, що до літніх розваг РЦ «Промінь» запустив купон 1+1 , котрий можна буде отримати придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.

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