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У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*

У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*
У кінотеатрі Multiplex, що знаходиться у розважальному центрі «Промінь» запустили нову акцію «Супер середа».

Так, щосереди тут кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 за 50 гривень.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Нагадаємо, що до літніх розваг РЦ «Промінь» запустив купон 1+1, котрий можна буде отримати придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.

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Теги: Промінь, акція, кіно
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