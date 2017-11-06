У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі





Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.



Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.



Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.

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