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У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі

У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі
У Луцьку перекриють дорогу від вулиці Кравчука, 26 до вулиці Воїнів-Інтернацоналістів.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.

Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.

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Теги: ремонт, Кравчука, Луцьк, дорога
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