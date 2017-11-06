У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі
Сьогодні, 14:15
У Луцьку перекриють дорогу від вулиці Кравчука, 26 до вулиці Воїнів-Інтернацоналістів.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.
Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.
Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес
Сьогодні, 14:19
У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі
Сьогодні, 14:15
Помер український поет Іван Драч
Сьогодні, 13:32