Справжнє пекло попереду: синоптики розповіли про погоду до кінця літа





Такий прогноз у коментарі Микола Кульбіда.



За його словами, зараз одна частина території країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів, циклонічних утворень. Це стосується переважно західної половині України. Водночас, зазначив синоптик, південно-східна частина знаходиться під впливом сухого і дуже спекотного повітря.



"Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30", - розповів глава Укргідрометцентру.



Другу половину літа Кульбіда очікує дуже спекотною. Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуса.



"Це говорить про те, що ці два місяці, не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до кінця тижня очікується зниження температури, проте в липні-серпні погода очікується дуже спекотна.Такий прогноз у коментарі Обозревателю озвучив директор УкргідрометцентруЗа його словами, зараз одна частина території країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів, циклонічних утворень. Це стосується переважно західної половині України. Водночас, зазначив синоптик, південно-східна частина знаходиться під впливом сухого і дуже спекотного повітря."Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30", - розповів глава Укргідрометцентру.Другу половину літа Кульбіда очікує дуже спекотною. Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуса."Це говорить про те, що ці два місяці, не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив він.

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