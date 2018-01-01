Справжнє пекло попереду: синоптики розповіли про погоду до кінця літа
Сьогодні, 14:19
В Україні до кінця тижня очікується зниження температури, проте в липні-серпні погода очікується дуже спекотна.
Такий прогноз у коментарі Обозревателю озвучив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
За його словами, зараз одна частина території країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів, циклонічних утворень. Це стосується переважно західної половині України. Водночас, зазначив синоптик, південно-східна частина знаходиться під впливом сухого і дуже спекотного повітря.
"Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30", - розповів глава Укргідрометцентру.
Другу половину літа Кульбіда очікує дуже спекотною. Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуса.
"Це говорить про те, що ці два місяці, не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив він.
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Такий прогноз у коментарі Обозревателю озвучив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
За його словами, зараз одна частина території країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів, циклонічних утворень. Це стосується переважно західної половині України. Водночас, зазначив синоптик, південно-східна частина знаходиться під впливом сухого і дуже спекотного повітря.
"Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30", - розповів глава Укргідрометцентру.
Другу половину літа Кульбіда очікує дуже спекотною. Він нагадав, що за останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуса.
"Це говорить про те, що ці два місяці, не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35, а може і 40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", - заявив він.
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