Волинь – серед областей, де мешкає найменше переселенців з Криму та Донбасу





Про це йдеться в інфографіці



Люди переважно переїжджають з окупованої частини Донецької та Луганської областей і здебільшого оселяються в цих областях на підконтрольній Україні території.



Найбільше внутрішніх мігрантів осіли в Донецькій області – 551 тисяча 458 осіб та на Луганщині – 293 тисячі 542 особи. Трете місце за кількістю переселенців із Донбасу посідає Київ, де зараз мешкають 163 тисячі 132 особи. Далі за «популярністю» - Харківська область, де живуть 126 тисяч 536 осіб.



Найменша кількість переселенців у Чернівецькій області – 2 тисячі 469 осіб та на Волині – 2 тисячі 924 особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початок червня 2018 року в Україні зареєстровано 1,5 мільйона переселенців.Про це йдеться в інфографіці «Слова і діла» Люди переважно переїжджають з окупованої частини Донецької та Луганської областей і здебільшого оселяються в цих областях на підконтрольній Україні території.Найбільше внутрішніх мігрантів осіли в Донецькій області – 551 тисяча 458 осіб та на Луганщині – 293 тисячі 542 особи. Трете місце за кількістю переселенців із Донбасу посідає Київ, де зараз мешкають 163 тисячі 132 особи. Далі за «популярністю» - Харківська область, де живуть 126 тисяч 536 осіб.Найменша кількість переселенців у Чернівецькій області – 2 тисячі 469 осіб та на Волині – 2 тисячі 924 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію