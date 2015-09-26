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Волинь – серед областей, де мешкає найменше переселенців з Криму та Донбасу

Волинь – серед областей, де мешкає найменше переселенців з Криму та Донбасу
На початок червня 2018 року в Україні зареєстровано 1,5 мільйона переселенців.

Про це йдеться в інфографіці «Слова і діла».

Люди переважно переїжджають з окупованої частини Донецької та Луганської областей і здебільшого оселяються в цих областях на підконтрольній Україні території.

Найбільше внутрішніх мігрантів осіли в Донецькій області – 551 тисяча 458 осіб та на Луганщині – 293 тисячі 542 особи. Трете місце за кількістю переселенців із Донбасу посідає Київ, де зараз мешкають 163 тисячі 132 особи. Далі за «популярністю» - Харківська область, де живуть 126 тисяч 536 осіб.

Найменша кількість переселенців у Чернівецькій області – 2 тисячі 469 осіб та на Волині – 2 тисячі 924 особи.
Волинь – серед областей, де мешкає найменше переселенців з Криму та Донбасу

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Теги: переселенці, Крим, Донбас, Волинь
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