Створили мобільний додаток для доставки їжі у Луцьку
Сьогодні, 15:04
Луцька ІТ-компанія "Ідейл" створила для власників iPhone мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти їжу.
Про це йдеться на сторінці ІТ-компанії у Facebook.
Відтепер ті, хто любить їжу піцерії "Фелічіта", можуть завантажити новий додаток GrandPersona, в якому можуть замовляти доставку піци, салатів, закусок, основних страв та напоїв з десертами.
У додатку — увесь асортимент, який доступний для замовлення. Якщо замовили їжу один раз — далі можна повторити замовлення в один клік. "Маєте кілька адрес для доставки: додому, на роботу, друзям — не проблема, у своєму профайлі можете їх ввести та обирати на етапі замовлення. При перевстановленні додатку — ваші дані синхронізовуються через iCloud", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці ІТ-компанії у Facebook.
Відтепер ті, хто любить їжу піцерії "Фелічіта", можуть завантажити новий додаток GrandPersona, в якому можуть замовляти доставку піци, салатів, закусок, основних страв та напоїв з десертами.
У додатку — увесь асортимент, який доступний для замовлення. Якщо замовили їжу один раз — далі можна повторити замовлення в один клік. "Маєте кілька адрес для доставки: додому, на роботу, друзям — не проблема, у своєму профайлі можете їх ввести та обирати на етапі замовлення. При перевстановленні додатку — ваші дані синхронізовуються через iCloud", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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