Створили мобільний додаток для доставки їжі у Луцьку





Про це йдеться на сторінці ІТ-компанії у Facebook.



Відтепер ті, хто любить їжу піцерії "Фелічіта", можуть завантажити новий додаток



У додатку — увесь асортимент, який доступний для замовлення. Якщо замовили їжу один раз — далі можна повторити замовлення в один клік. "Маєте кілька адрес для доставки: додому, на роботу, друзям — не проблема, у своєму профайлі можете їх ввести та обирати на етапі замовлення. При перевстановленні додатку — ваші дані синхронізовуються через iCloud", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька ІТ-компанія "Ідейл" створила для власників iPhone мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти їжу.Про це йдеться на сторінці ІТ-компанії у Facebook.Відтепер ті, хто любить їжу піцерії "Фелічіта", можуть завантажити новий додаток GrandPersona , в якому можуть замовляти доставку піци, салатів, закусок, основних страв та напоїв з десертами.У додатку — увесь асортимент, який доступний для замовлення. Якщо замовили їжу один раз — далі можна повторити замовлення в один клік. "Маєте кілька адрес для доставки: додому, на роботу, друзям — не проблема, у своєму профайлі можете їх ввести та обирати на етапі замовлення. При перевстановленні додатку — ваші дані синхронізовуються через iCloud", - йдеться у дописі.

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