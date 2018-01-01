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Створили мобільний додаток для доставки їжі у Луцьку

Створили мобільний додаток для доставки їжі у Луцьку
Луцька ІТ-компанія "Ідейл" створила для власників iPhone мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти їжу.

Про це йдеться на сторінці ІТ-компанії у Facebook.

Відтепер ті, хто любить їжу піцерії "Фелічіта", можуть завантажити новий додаток GrandPersona, в якому можуть замовляти доставку піци, салатів, закусок, основних страв та напоїв з десертами.

У додатку — увесь асортимент, який доступний для замовлення. Якщо замовили їжу один раз — далі можна повторити замовлення в один клік. "Маєте кілька адрес для доставки: додому, на роботу, друзям — не проблема, у своєму профайлі можете їх ввести та обирати на етапі замовлення. При перевстановленні додатку — ваші дані синхронізовуються через iCloud", - йдеться у дописі.


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Теги: Ідейл, Фелічіта, додаток, їжа
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