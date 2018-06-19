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У Володимирі-Волинському побили жінку

У Володимирі-Волинському побили жінку
У під'їзді одного з будинків на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському сталася бійка.

Інцидент трапився 19 червня, - пише Володимир Медіа.

Повідомлення про подію надійшло до поліцейських після опівночі. Потерпілою виявилася 53-річна володимирчанка, котру жорстоко побив 51-річний місцевий мешканець.

Внаслідок нанесених ударів жінка отримала тілесні ушкодження голови та садна обличчя.

За медичною допомогою жінка зверталася, але заяву у поліцію написала.

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Теги: побиття, Володимир-Волинський, Волинь
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