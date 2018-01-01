Голова ОДА розповів, чому привіз на Волинь «людину з Києва»

Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко розповів, чому запрошує працювати «немісцевих» посадовців.Про це йшлося 19 червня під час представлення нового очільника Любомльської РДА, який до цього працював у Київській області.Савченко розповів, що в одному із районів Волині він вже пропонував, аби йому порадили гідну кандидатуру із місцевих на посаду голови РДА. Однак пропозицій так і не почув. Опісля посадовець додав, що навіть по себе чув, що він, мовляв, чужий, зайда та немісцевий. Але йому незрозуміла логіка, коли керівники із Львівщини чи Рівненщини, яких не бракує на Волині, «свої», а з інших з регіонів – «чужі».«Ви теж написали, що от би скоріше когось прислали, бо підпис нема кому поставити… Я не розумію, чому зі Львівщини чи Франківська не чужий, а з Києва - чомусь чужий. Інколи це вигідно, бо на сьогодні я можу бути рівновіддаленим від всіх», - сказав Савченко.Адже завдяки тому, що він немісцевий, простіше спілкуватися із іншими керівниками чи представниками бізнесу. Саме так, за словами посадовця, було у ситуації із фермером на Турійщині, через діяльність якого загинули бджоли. Адже на місцях не наважувалися чіпати «свого» підприємця.Тому те, що керівник запрошений, однозначно має свої плюси.«Чужа кров - це не обов’язково погано, це більше можливостей навести порядок», - резюмував голова ОДА.