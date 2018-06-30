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У «ПортCity» – День шопоголіка*

У «ПортCity» – День шопоголіка*
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" відбудеться "День шопоголіка".

Тож, усі, хто зробить 30 червня в "ПортСity" будь-яку покупку, матимуть можливість отримати цінні подарунки.

Серед подпрунків: мережеве обладнання, грошові сертифікати та сертифікати на покупки від магазинів: Motosport, Brocard, Jasmin, Буква, хімчистка Чисто, Інтертелеком, Там Там, кінотеатру PremierCity, арени GeneratorCity, боулінг клубу StrikeCity, дитячого центру FigliMigli та інших. Окрім подарунків усіх гостей чекають приємні сюрпризи від ТРЦ.

Розіграші будуть відбуватись щогодини з 13:00 до 17:00.

"Просто будьте присутні на початку кожної години на першому поверсі ТРЦ ПортCity в зоні головного входу. При собі необхідно обов’язково мати чек на покупку здійснену 30.06.2018 в ТРЦ, відповідайте на питання та отримуйте подарунки", - зазначають організатори.

Спонсором «Дня шопоголіка» виступила компанія «Інтертелеком» - національний оператор мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA, який також надає послуги безлімітного 3G інтернету. Саме для того, щоб ви залишалися в режимі онлайн в будь-якій точці України «Інтертелеком» надав в якості призу роутери ATEL AMF 80 с активованим тарифом "День за 5 грн".


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Теги: ПортCity, День шопоголіка
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