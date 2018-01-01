вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО

У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО
У Луцьку, на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 дощ затопив квартири на восьмому та дев'ятому поверхах.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Через негоду у Луцьку затоплені не лише дороги. Мешканці будинку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 кажуть, що під час негоди затопило й їхні квартири. У комунальні служби телефонували. Їм сказали - приїдуть. Минуло декілька годин, але нікого так і не було. Люди самотужки боролися із наслідками стихії. Воду прибрали, але переживають через мокру проводку.

«Ми не знаємо, що робити. Тече постійно, проводка міняється, стіни робляться і підлога тече, тече донизу. Хлопці черпали з даху воду, було по коліна води... Не знаємо, що робити», - каже лучанка Анастасія.

Затоплює квартири на 8-му та 9-му поверхах уже не вперше.

«Я не скандалила, нічого, своїми зусиллями зробили ремонт, і це знову через два роки повторилося», - розповіла постраждала від дощу Валентина.

«Дзвонили до комунальників, викликали, але вони не реагували. Чому не їдуть - не знаю. Вже сварилася з ними не один раз, щоб вони приїхали, зробили ремонт даху. Навіть сусідку током вдарило», - зауважила лучанка Ірина.

Люди бідкаються, адже дах їхнього будинку не ремонтують, а пошкоджене майно у квартирах не відшкодовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, проблема, потом, негода, дощ, злива, Воїнів-Інтернаціоналістів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а грошы добры деруть
Відповісти
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
Сьогодні, 16:40
На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
Сьогодні, 16:34
У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
У «ПортCity» – День шопоголіка*
Сьогодні, 16:10
Надувний басейн і велосипед: просять здійснити мрії дітей волинських атовців
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди 20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди
Сьогодні, 11:20
Суцільна річка і завмерлі тролейбуси: проспект Відродження після зливи. ФОТО. ВІДЕО Суцільна річка і завмерлі тролейбуси: проспект Відродження після зливи. ФОТО. ВІДЕО
18 червень, 19:50
Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО Володимир-Волинський затопило через зливу. ФОТО
18 червень, 19:33
Після страшної грози Луцьк прибиратимуть комунальники Після страшної грози Луцьк прибиратимуть комунальники
18 червень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей
Сьогодні, 17:03
 0
Ковельські поліцейські затримали розшукуваного злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:57
 0
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
Сьогодні, 16:34
 0
У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8