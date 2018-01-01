У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО





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Через негоду у Луцьку затоплені не лише дороги. Мешканці будинку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 кажуть, що під час негоди затопило й їхні квартири. У комунальні служби телефонували. Їм сказали - приїдуть. Минуло декілька годин, але нікого так і не було. Люди самотужки боролися із наслідками стихії. Воду прибрали, але переживають через мокру проводку.



«Ми не знаємо, що робити. Тече постійно, проводка міняється, стіни робляться і підлога тече, тече донизу. Хлопці черпали з даху воду, було по коліна води... Не знаємо, що робити», - каже лучанка Анастасія.



Затоплює квартири на 8-му та 9-му поверхах уже не вперше.



«Я не скандалила, нічого, своїми зусиллями зробили ремонт, і це знову через два роки повторилося», - розповіла постраждала від дощу Валентина.



«Дзвонили до комунальників, викликали, але вони не реагували. Чому не їдуть - не знаю. Вже сварилася з ними не один раз, щоб вони приїхали, зробили ремонт даху. Навіть сусідку током вдарило», - зауважила лучанка Ірина.



Люди бідкаються, адже дах їхнього будинку не ремонтують, а пошкоджене майно у квартирах не відшкодовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 дощ затопив квартири на восьмому та дев'ятому поверхах.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Через негоду у Луцьку затоплені не лише дороги. Мешканці будинку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 кажуть, що під час негоди затопило й їхні квартири. У комунальні служби телефонували. Їм сказали - приїдуть. Минуло декілька годин, але нікого так і не було. Люди самотужки боролися із наслідками стихії. Воду прибрали, але переживають через мокру проводку.«Ми не знаємо, що робити. Тече постійно, проводка міняється, стіни робляться і підлога тече, тече донизу. Хлопці черпали з даху воду, було по коліна води... Не знаємо, що робити», - каже лучанкаЗатоплює квартири на 8-му та 9-му поверхах уже не вперше.«Я не скандалила, нічого, своїми зусиллями зробили ремонт, і це знову через два роки повторилося», - розповіла постраждала від дощу«Дзвонили до комунальників, викликали, але вони не реагували. Чому не їдуть - не знаю. Вже сварилася з ними не один раз, щоб вони приїхали, зробили ремонт даху. Навіть сусідку током вдарило», - зауважила лучанкаЛюди бідкаються, адже дах їхнього будинку не ремонтують, а пошкоджене майно у квартирах не відшкодовують.

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